



Светлана Тихановская надеется, что борьба за права человека в Беларуси займет одно из приоритетных мест в повестке США.





Франак Вечерко. — Джо Байден еще во время избирательной кампании обозначал, что для него вопрос возращения демократии и прав человека в международную повестку является приоритетным — Мы хотим, чтобы США поставили Беларусь в повестку дня, сделали ее приоритетом в своей международной политике, — отметил в эфире «Дождя» советник Светланы Тихановской. —еще во время избирательной кампании обозначал, что для него вопрос возращения демократии и прав человека в международную повестку является приоритетным





Мне кажется, что Беларусь — это самый лучший пример, чтобы показать свою приверженность этим ценностям. Потому что Беларусь — это, возможно, самая ясная и понятная история, которая сейчас происходит в мире: все предельно четко — черное и белое. Есть узурпатор, который захватил страну, и есть народ, который борется за свободу.





Мы хотим, чтобы США взяли своеобразное лидерство в поддержке вот этих стремлений белорусского народа жить в свободной демократической стране.



