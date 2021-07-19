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Вечерко: Мы хотим, чтобы США взяли лидерство в поддержке белорусского народа

Советник Тихановской о целях визита в Америку.


Светлана Тихановская надеется, что борьба за права человека в Беларуси займет одно из приоритетных мест в повестке США.

— Мы хотим, чтобы США поставили Беларусь в повестку дня, сделали ее приоритетом в своей международной политике, — отметил в эфире «Дождя» советник Светланы Тихановской Франак Вечерко. — Джо Байден еще во время избирательной кампании обозначал, что для него вопрос возращения демократии и прав человека в международную повестку является приоритетным

Мне кажется, что Беларусь — это самый лучший пример, чтобы показать свою приверженность этим ценностям. Потому что Беларусь — это, возможно, самая ясная и понятная история, которая сейчас происходит в мире: все предельно четко — черное и белое. Есть узурпатор, который захватил страну, и есть народ, который борется за свободу.

Мы хотим, чтобы США взяли своеобразное лидерство в поддержке вот этих стремлений белорусского народа жить в свободной демократической стране.
Источник: gazetaby.com
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