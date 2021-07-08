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Бывший защитник Бабарико обжаловал исключение из коллегии адвокатов

Дмитрий Лаевский, бывший защитник экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, обжаловал исключение из коллегии адвокатов.



"Я обжаловал состоявшееся 08.07.2021 решение дисциплинарной комиссии", - сообщил Лаевский в своём телеграм-канале в понедельник. Здесь же он разместил "свою жалобу без сокращений, чтобы каждый мог убедиться, что это решение надуманное, а основания для лишения меня права осуществлять адвокатскую деятельность отсутствовали".

Лаевский полагает, что из коллегии адвокатов его исключили "с целью устранить его из защиты Виктора Бабарико, а также из защиты Максима Знака в суде, который совсем скоро начнётся".

Как сообщалось ранее, совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил дисциплинарное производство в отношении Лаевского. "В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления ("получение взятки") в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания. Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - сообщал Лаевский.

"Оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают. Ставить вопрос об оправдании тех, чьё согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают", - отмечал адвокат.

6 июля суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 и ч.2 ст. 235 Уголовного кодекса).

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.
Интерфакс
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