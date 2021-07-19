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В Минске собрали белорусских послов. Лукашенко намерен с ними встретиться

Александр Лукашенко проведет совещание с руководителями беларусских дипломатических представительств. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.



 
Семинар для руководителей загранучреждений проводится МИДом ежегодно. Периодически в его рамках происходят встречи с участием Александра Лукашенко. В этом году встреча с послами была анонсирована еще в апреле, когда проходило совещание об оптимизации сети дипломатических миссий Беларуси. Тогда Лукашенко сказал, что это будет отчет послов за то, что сделано  прежде всего в экономике.

Сегодня Владимир Макей подчеркнул, что семинар в этот раз имеет большое значение с учетом ситуации, а также запланированного совещания.

Согласно сообщению БелТА, Макей отметил, что Беларуси есть на кого опереться.

«Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш», — сказал он.
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