



- Власти заранее подготовили это нападение, этот погром.





Сначала появилась информация о "терактах", а потом заявление Лукашенко, что за этими актами индивидуального террора стоят западные НПО и медиа.





Если относительно большинства общественных организаций дело ограничилось обысками и конфискацией техники, то по двум группам был нанесен более сильный удар. Я имею в виду правозащитников и журналистов.





Это была в значительной степени месть Западу за санкции со стороны политического руководства Беларуси.





Удар был нанесен по тем субъектам, судьба которых является наиболее чувствительной для западного общественного мнения.





Это будет странное явление в XXI веке в Европе - страна без гражданского общества.





Это попытка вновь загнать оппонентов режима загнать в гетто телеграмм-каналов.





В Телеграмм-каналы можно писать и из-за рубежа, но это довольно ограниченная аудитория.





Белорусские власти репрессиями этой недели очень помогли миссии Тихоновской в США.





Но я не думаю, что они эту волну репрессий подгадали под ее визит.





Их принцип - махать руками во все стороны, отбиваться изо всех сил, не взирая на то, что делает противник.





Я ожидал, что за Радио Свобода примутся тогда, когда будут новые американские санкции. О них говорила Виктория Нуланд, высокопоставленный американский дипломат.





Я предполагал, что власти подождут, пока будут введены эти санкции, посмотрят, какими они будут.





То, что амнистия, которой некоторые ожидали, не состоялась на 3 июля, ставит под сомнение плоды и последней инициативы Юрия Воскресенского.





Он, кстати, об амнистии говорит с конца прошлого года.





Пока амнистия реально не произойдет, мне трудно будет поверить, что власти «откручивают» назад.





К сентябрю могут появиться очередные санкции - и ЕС, и США.





Власть разозлится и отменит все планы амнистии, если они у нее даже есть.





Проект Конституции, опубликованный Воскресенским, меня удивил.





Большинство экспертов предполагало, что Лукашенко готовит себе должность руководителя, председателя Всебелорусского народного собрания с огромными полномочиями.





Но из обнародованного проекта эта схема не вытекает.





Если этот проект действительно будет вынесен на референдум, то из этого будет следо ть, что Лукашенко действительно собирается уходить.





Очень важно, что в этом проекте нет переходных положений, не указано, когда новая Конституция вступает в силу.





Если с 2025 года - это мало что меняет в политической ситуации.





Если сразу после принятия - тогда это новые президентские выборы без Лукашенко, это транзит власти.





В последнем случае принятие Конституции означает политическое движение, которое может привести к положительным результатам.





Если опубликованная редакция - окончательная, я считаю, что оппонентам режима следует пойти на референдум и проголосовать за этот проект.





Такая Конституция запускает политический процесс, возможно, новые выборы, возможно, начало переходного периода.





Это определенный выход из того тупика, в котором находится страна.