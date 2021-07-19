







"У нас нет никаких оснований для того чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП. Опять же и в Конституции, и в законе о чрезвычайном положении прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков. При чем в новой редакции закона о чрезвычайном положении уточнено понятие "беспорядков" и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нету и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили", - заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.





Он добавил, пишет interfax.by, что введение чрезвычайного, военного положения - это крайняя степень реакции на ту или иную ситуацию. "Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения", - заверил Рахманов.





Замгоссекретаря Совбеза отметил, что законодательстве о чрезвычайном положении предусматривает и предусматривало определённые ограничения для людей - в перемещениях, трудовой деятельности. "Речь идет в том числе о возможном запрете деятельности каких-то предприятий, приостановлении деятельности тех или иных учреждений, об ином обороте товаров или продуктов... Конечно все это настораживает людей", - признал он.





"В тоже время хочется сказать, что несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие. Нет. И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе. Хотелось бы подчеркнуть, что чрезвычайное положение – это временная и крайняя мера", - сказал Рахманов.





Как сообщалось, 15 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".





В соответствии с документом вносятся поправки в закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и данному закону основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми.





Поэтому в законе, подписанном президентом, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.





Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году. Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.





Соответственно уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение.





Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций.







