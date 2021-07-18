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Политолог: С точки зрения полноценного династического транзита черновой вариант конституции оставляет недосказанность

"План заключается в том, чтобы сохранить для Лукашенко и должность президента, и создать новый статус (глава Президиума ВНС)".

Политолог: С точки зрения полноценного династического транзита черновой вариант конституции оставляет недосказанность




Три основных вывода по черновику новой конституции, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Безотносительно малозначимых и порой даже формально демократических предложений (типа возвращения к двум срокам президентства) ключевые соображения насчет появившегося чернового варианта следующие:

◉ Как и предполагалось, для Лукашенко учреждается дополнительный конституционный статус в рамках Всебелорусского народного собрания. Суть ВНС в том, чтобы фактически стоять над всей политической системой, а не быть ее частью.

На внеочередных собраниях ВНС может принимать различные обязательные для всех прочих госорганов решения. Лукашенко при этом получает своеобразный статус "лидера нации" в центральноазиатском исполнении.

◉ Идея с новым номинальным президентом (из числа наиболее лояльных лиц типа Кочановой или Андрейченко) пусть и не вычеркнута полностью, но весьма маловероятна. Приоритетный план заключается в том, чтобы сохранить для Лукашенко и должность президента, и создать новый конституционный статус (глава Президиума ВНС).

То есть, пишет EX-PRESS.BY, три в одном: президент, глава Совбеза и глава Президиума ВНС. Естественно, все предыдущие президентские сроки со вступлением в силу новой конституции обнуляются (прямо как то недавно произошло в России).

◉ С точки зрения полноценного династического транзита черновой вариант конституции оставляет недосказанность. Не хватает политической сцепки в двух актах, которая позволила бы внести коррективы, а именно:

– Либо увеличить продолжительность президентских сроков с 5 лет до 6-7, а также не повысить, а снизить возрастной ценз для президентства (30 лет вместо 40);

– Либо предоставить ВНСу право менять не только второстепенные, но и основные статьи конституции без проведения референдума.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.
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