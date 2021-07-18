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Список правителя. Понимают ли в Москве, что Лукашенко просто тянет время?

Лукашенко все чаще нарушает традицию. Многие годы после визита в Россию и встречи с Путиным белорусский правитель всегда очень оперативно выступал с «оптимистическими заявлениями» о том, что и как удалось выбить из российского бюджета или получить «живыми» ресурсами - нефтью и газом.

Список правителя. Понимают ли в Москве, что Лукашенко просто тянет время?
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
После поездки 13 июля текущего года в Санкт-Петербург вместо Лукашенко об итогах последнего российско-белорусского саммита рассказала пресс-секретарь, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Можно говорить, что в 2021 году Лукашенко ни разу не сделал более-менее внятного заявления об итогах своих переговоров с российским руководством, чем стимулировал самые различные и, как правило, противоположные слухи и предположения. 
Прежде всего, обратимся к причинам срочной поездки Лукашенко в Северную столицу России. Интриги здесь нет. На словах необходимость встречи была обсуждена еще в июне и озвучена белорусской стороной на VIII форуме регионов Беларуси и России. Не скрывалось, что белорусский правитель буквально рвался в Россию.

13 июля 2021 года Лукашенко привез российскому президенту длинный список требований на общую сумму в 5 млрд. долларов США. Список составляли в белорусском правительстве. В данном случае мы можем говорить, что в Санкт-Петербурге произошел ремейк знаменитого визита Лукашенко в Санкт-Петербург, который состоялся 19 лет назад.

Историческая справка

Через 2 года после подписания «союзного договора», Лукашенко решил, что Россия ему задолжала и привез в июне 2002 года в Санкт-Петербург огромный список того, что Россия должна немедленно передать или просто отдать «союзнику». Между прочим, требование немедленно передать Минску солидную часть российских газовых и нефтяных месторождений в том списке тоже присутствовали.

Путин воспринял минский список в качестве абсурда и через несколько дней уже в Москве, выступая в московском кардиоцентра, очень образно ответил Лукашенко. Тогда и возникло знаменитое выражение В. Путина: «Мухи отдельно, котлеты отдельно».

То, что Лукашенко тогда был вне себя от того, что ему указали на его место, которое он заслуживает, значит сказать ничего. Белорусский правитель был в бешенстве.

А что взамен?

До настоящего времени о результатах поездки Лукашенко в Санкт-Петербург говорят только в Минске. Из Москвы подтвердили то, что «совместный план» разрабатывается, но пока Россия не перечислила в Минск ни копейки. В этом и состоит интрига.

Дело в том, что белорусская сторона ничего не говорит о том, чем она готова компенсировать России финансовую и ресурсную поддержку. Напомним, что незадолго до встречи в Северной столице России пресс-секретарь Путина намекнул, что российское руководство «ждет Лукашенко в Крыму», но белорусский правитель отмолчался.

Напомним, что когда в сентябре 2020 года Путин выделил Минску кредит в 1,5 млрд. долларов, это не осталось незамеченным в России, где возникла ощутимая волна негодования. На прошлой неделе, сразу после встречи Путина и Лукашенко подобная же реакция российского общества была проявлена в российском медиа пространстве.

На самом деле вопросов к Минску очень много.

К примеру, в Москве не очень понимают, как помогать Лукашенко справляться с санкциями, когда на территории РБ с 2014 года существует огромный контрабандный терминал и седьмой год Беларусь совершенно свободно обнуляет российские антисанкции против Евросоюза. Есть вопрос и к настоящей лавине контрабандных белорусских табачных изделий, которые добрались уже до Новосибирска.

Итак, где деньги?

Нет пока денег. Будут ли они вообще – это вопрос не к Москве, а к Минску. Дело в том, что Москва с пониманием отнеслась к проблемам и требованиям белорусской стороны, но, как всегда, увязала оказание поддержки с началом реальных шагов в российско-белорусской экономической интеграции.

Понимают ли в Москве, что Лукашенко просто тянет время, надеясь, что в итоге Минск получит от России все, что ему так сейчас необходимо? Понимают, но продолжают надеяться, что Лукашенко все-таки сделает выбор в пользу интеграции. Так что сейчас между российским и белорусским руководством идет очень сложная почти театральная игра, где правители двух государств не скупятся на комплименты в адрес друг друга, говорят о верности «союзу» и готовности помочь. В правительствах садятся за формирование очередных «планов» и обсчитывают очередные «бонусы», который должен получить Минск от российских налогоплательщиков и пенсионеров… Но денег снова нет и скорее всего не будет.
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