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Главреду "Нашей нивы" меняют статью. Из изолятора не выпустили

После 10 суток главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича не выпустили с изолятора на Окрестина.

Главреду "Нашей нивы" меняют статью. Из изолятора не выпустили
В то же время за это время ему не было предъявлено обвинение, по подозрению в котором задерживали. Напомним, это была статья 342 УК - Массовые беспорядки.

Как сообщает Телеграм-канал издания, сегодня Мартиновича не отпустили -- задержали во второй раз, уже по новой статье Уголовного кодекса, по какой именно, следователь говорить отказывается. Известно лишь, что на этот раз его задержали на трое суток, сообщает «Наша Ніва».

Егор Мартинович был задержан 8 июля, избит, получил травму головы, в СК приезжала скорая помощь. Вместе с ним были задержаны главный редактор» нашей истории " Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, какое решение принято по ним, родным неизвестно. Ранее задержанная главный бухгалтер Ольга Ракович уже на свободе. 

Как сообщали в СК, все они проходили подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка или организация действий, грубо нарушивших общественный порядок, или участие в них). 
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