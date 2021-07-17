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Андрей Казакевич: Несмотря на многочисленные разговоры, ВНС оформлен как декоративный орган с размытыми функциями

"В году 2019 такой проект конституции считали бы прогрессивным".

В году 2019 такой проект конституции считали бы прогрессивным. Особенно если исходить из предложенной политической модели, пишет доктор политологии, политолог, директор Института политических исследований “Палітычныя сфера” Андрей Казакевич, пишет ex-press.by

Значение парламента могут увеличить за счет отмены практики издания декретов президента, упразднения верховенства указов над законами, получения права инициировать референдум, собирается на сессию практически весь год, три раза отказывать в назначении премьер-министра, давать соглашение на назначение председателя КДК и т.д. Вместо простого согласия на назначение ряда должностных лиц (премьер-министр, судьи ВС и прочие другие) будет требоваться предварительное согласие. То есть процедура согласования должна стать менее формальной.

В определенных случаях граждане могут получат возможность обращаться в Конституционный суд.

Создается институт уполномоченного по правам человека.
 

Несмотря на многочисленные разговоры, ВНС оформлен как декоративный орган с размытыми функциями: без полномочий назначать высших должностных лиц и издавать нормативные акты по юридической силе сравнимые с законами или указами.

ВНС могут передать процедуру импичмента, но даже в демократических странах она применяется пару раз в столетие, а в авторитарных режимах носит исключительно теоретический характер. Что касается «решения вопроса о легитимности выборов Президента», но совсем не понятно, что это значит и каким образом сочетается с функциями ЦИК и Верховного суда.

Если не брать во внимание всякую там юридическую поэзию в первых разделов (про «форпост Евразии» не написали, уже хорошо), то явных и откровенных перегибов вроде бы нет.
Даже стремление к нейтралитету как-то там оставили.

То есть прогресс по сравнению с 1996 годом. В году 2019 это так бы и воспринималось. Но сейчас 2021 и после всех событий, уже слишком хорошо понятно, что честной политической игры все равно не будет, как и учета мнения граждан на выборах.

И все эти предложенные изменения уже изменениями не кажутся.
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