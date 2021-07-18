Но сейчас год 2021-ый, и после всех событий уже слишком хорошо понятно, что честной политической игры все равно не будет, как и учета мнения граждан на выборах.





Так прокомментировал текст поправок в Конституцию Беларуси, разработанных конституционной комиссией, политолог, директор Института «Палітычня сфера» Андрей Казакевич.





Политолог отмечает следующие позитивные предлагаемые изменения.

Значение парламента могут увеличить за счет отмены практики издания декретов президента, упразднения верховенства указов над законами, получения права инициировать референдум и т.д.





Вместо простого согласия на назначение ряда должностных лиц (премьер-министр, судьи ВС и прочие другие) будет требоваться предварительное согласие. То есть процедура согласования должна стать менее формальной.





В определенных случаях граждане могут получат возможность обращаться в Конституционный суд.





Создается институт уполномоченного по правам человека.





А вот Всебелорусское народное собрание (ВНС), отмечает Казакевич, несмотря на многочисленные разговоры, оформлено как декоративный орган с размытыми функциями: без полномочий назначать высших должностных лиц и издавать нормативные акты по юридической силе сравнимые с законами или указами.





ВНС могут передать процедуру импичмента, но даже в демократических странах она применяется пару раз в столетие, а в авторитарных режимах носит исключительно теоретический характер.





Что касается «решения вопроса о легитимности выборов президента», то совсем не понятно, что это значит и каким образом сочетается с функциями ЦИК и Верховного суда.





Если не брать во внимание «юридическую поэзию» в первых разделах (про «форпост Евразии» не написали, уже хорошо), то явных перегибов вроде бы нет. Даже стремление к нейтралитету как-то оставили. То есть прогресс, по сравнению с 1996 годом. В году 2019-ом это так бы и воспринималось. Но сейчас год 2021-ый. И после всех событий уже слишком хорошо понятно, что честной политической игры все равно не будет, как и учета мнения граждан на выборах. И все эти предложенные изменения уже изменениями не кажутся.



