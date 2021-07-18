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«Go home!» не случится: Россия решила продлить использование своих военных баз в Беларуси

Премьер министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны совместно с МИДом провести переговоры с Минском относительно судьбы двух военных объектов на территории Беларуси.

«Go home!» не случится: Россия решила продлить использование своих военных баз в Беларуси
Фото: Владимир Персиянов / «Коммерсантъ»
Россия решила продлить использование своих военных баз в Беларуси
Напомним, что в нашей стране с 1995 года
Премьер министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны совместно с МИДом провести переговоры с Минском относительно судьбы двух военных объектов на территории Беларуси.

Напомним, что в нашей стране с 1995 года размещены два российских объекта военного назначения. 43-й узел связи Военно-морского флота России «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга», работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Как ранее писало Министерство обороны Беларуси срок действия предыдущего соглашения должен закончится 7 июня 2021 года.

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«Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной, и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный протокол, разрешив вносить в предлагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении Мишустина, которое касается продления действия межправительственного соглашения об Узле Барановичи СПРН

Создана РЛС “Волга” в 1980-х годах, и является элементом российской СПРН. «Волга» способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море, пишет «Интерфакс-Запад».

Узел связи “Вилейка” основан в 1964 году рядом с одноименным населенным пунктом. Он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

У России и Беларуси существует и совместная региональная система обороны.
В октябре 2020 года на заседании совместной военной коллегии Министр обороны России Шойгу заявлял о новых угрозах безопасности.

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», — заявил тогда министр обороны Росии, пишет interfakx.by.

В сентябре 2020 года, на фоне протестов в Беларуси, в нашей стране прошли совместные учения “Нерушимое братство 2020”, куда российская сторона отправила три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — уверен Шойгу. 
telegraf.by
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