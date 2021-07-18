Сейчас Лукашенко является оккупантом собственного белорусского народа. И сейчас Лукашенко ведет себя в собственной стране, как Тиглат-Паласар в завоеванной провинции, — — На наших глазах Владимир Владимирович делает, действительно, совершенно уникальную вещь: он поддерживает Лукашенко, которого, мягко говоря, не поддерживает белорусский народ. считает Юлия Латынина.





Отметим, что царь Ассирии Тиглат-Паласар отметился тем, что прошёл всю Вавилонию до самого Персидского залива, громя халдейские племена, и выселяя в Ассирию множество пленных, но при этом не трогал города и всячески подчеркивал свою роль их защитника и покровителя.





Вместе с тем, царь любил крайне преувеличивал свою мощь посредствам созданных придворными идеологами текстов. Этот принцип был назван «принципом Тиглат-Паласара».





— Смысл его заключается в том, что если Тииглат-Паласар сообщает, что он разорил какое-то царство до конца, то это не обязательно значит, что он разорил какое-то царство, может быть, просто он сжег поле с зерном. А если он сообщает, что он что-то взял в вечное владение, то это не обязательно взято в вечное владение, может быть, это был просто грабительский рейд, — поясняет Юлия Латынина.





То есть это не значит, что военные кампании выдумываются, а в том, что крайне преувеличивается значение реальных событий. То есть, все эти тексты написаны от имени царя и рассказывают историю, как царям хотелось бы ее услышать.





Юлия Латынина также объяснила, к чему приведет поддержка Путиным Лукашенко.





— И поскольку Путин поддерживает Лукашенко, то это ведь приведет к тому, что Лукашенко рано или поздно все равно уйдет. Он просидит у власти, во всяком случае, не дольше, чем Путин, — считает Юлия Латынина. — Лукашенко с треском рухнет. Но после этого Беларусь, которая, действительно, очень крепко связна с Россией, после этого белорусы будут ненавидеть Россию, потому что сейчас единственной поддержкой Лукашенко, благодаря чему он находится у власти, является Путин. И вот за эту поддержку диктатора, который много раз его уже объегоривал вокруг пальца, Владимир Владимирович платит будущим стратегическим союзом с Беларусью.



