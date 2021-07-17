«По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе (Нагорный Карабах) и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью», — сказал Пашинян.





Кроме того, политик заявил о нарушении Азербайджаном соглашений, принятых в прошлом году по результатам переговоров.





«Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является нарушением договоренностей. Азербайджан препятствует также открытию коммуникаций, препятствует этому процессу, не только с очевидными угрозами оккупации суверенной территории Армению, но и, вопреки обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия», — утверждает Пашинян.





Очередной виток войны в Нагорном Карабахе начался около семи утра 27 сентября 2020 года. Кто именно начал войну, доподлинно неизвестно. Стороны несколько раз заключали гуманитарное перемирие, но в итоге бои быстро возобновлялись, а Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в нарушении договоренности.





10 ноября 2020 года главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Стороны подписали совместное заявление, состоящее из девяти пунктов. Согласно нему, все боевые действия в регионе прекращаются, а Россия вводит в Нагорный Карабах миротворческие силы.