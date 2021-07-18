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Еще один ответ Чемберлена. В Гродно готовят обращение в международные организации о незаконности санкций Запада

Санкции, введенные европейскими странами против некоторых белорусских предприятий, незаконны, и в Гродно уже готовят письма в международные организации, чтобы донести эту мысль до Запада, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу вечером губернатор Гродненской области Владимир Караник.

"Мы тоже готовим обращения в разные международные организации о том, что применение санкций по крайней мере незаконно, оно противоречит международному праву  И, по сути, это не забота о гражданском обществе, а передел рынков сбыта и устранение конкурентов", - заявил он.

Глава Гродненского облисполкома отметил понимание, которое встречает в коллективах Гродненских предприятий, подвергшихся санкциям Запада, однако посетовал, что данные ограничения "бьют" прежде всего по простым людям, а не государству в целом. Его цитирует Интерфакс-Запад
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