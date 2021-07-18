"Мы тоже готовим обращения в разные международные организации о том, что применение санкций по крайней мере незаконно, оно противоречит международному праву И, по сути, это не забота о гражданском обществе, а передел рынков сбыта и устранение конкурентов", - заявил он.





Глава Гродненского облисполкома отметил понимание, которое встречает в коллективах Гродненских предприятий, подвергшихся санкциям Запада, однако посетовал, что данные ограничения "бьют" прежде всего по простым людям, а не государству в целом. Его цитирует Интерфакс-Запад







