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Стала известна программа первых встреч Тихановской в США

18 июля начнется визит Светланы Тихановской в США. Завтра на Freedom Plaza в Вашингтоне она встретится с беларусами диаспоры в 13:00 по местному времени.



Как сообщает пресс-служба Тихановской, 19 июля у нее запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и 20 июля – в Белом доме.

Тихановская приглашена на торжественное открытие двухпартийного беларусского кокуса в Конгрессе США – группы американских конгрессменов, которые будут работать исключительно по теме Беларуси.

Также политик встретится с сенаторами-членами Палаты представителей США от обеих партий. Запланирована встреча с руководителем USAID – американского агентства международной помощи Самантой Пауэр.

Кроме этого, Светлана Тихановская даст интервью ведущими мировым СМИ: CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America и проведет встречу с редакцией The Washington Post.

Программу визита Тихановской на вторую половину недели обещают опубликовать в ближайшие дни.

Напомним, ранее американские конгрессмены беларусского кокуса отправили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой встретиться со Светланой Тихановской во время ее визита в страну. Аккурат в преддверии этого визита в Беларуси силовики разгромили корпункт американского "Ради Свобода".
"Белорусский партизан"
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