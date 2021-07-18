— Все это в природе власти: она очень мстительна и жестока. Я говорил и раньше, что в тот момент, когда расправятся с протестами, у режима освободятся руки, и этими руками он придушит все очаги свободы, несогласия и методично разберется с каждым, кто создал угрозу или неприятности для власти в августе-сентябре 2020 года.





Так беларуский режим поступал всегда, в этом есть некая сталинская логика: нет человека — нет проблемы, нет СМИ — нет источника информации и так далее. Когда Верховный совет, еще свободный парламент, попытался инициировать импичмент президенту, Лукашенко с этим парламентом расправился, пишет Салідарнасць.





С другой стороны это и реакция на санкционное давление. Потому что для таких режимов характерно стравливать давление извне на гражданское общество. Репрессии просто становятся ответом на санкции, потому что ответить обидчику так, как власти бы хотели, они не могут.





По мнению собеседника, внезапный полет Лукашенко в Питер не связан с усилением давления на негосударственные организации, журналистов и правозащитников.





— Я бы мог такое допустить, если бы происходило что-то действительно новое, нехарактерное для этой власти и режима. Но это не так. Может, не было таких масштабов репрессий, но не было и таких масштабов протестов. И никогда Лукашенко еще не сталкивался с такой угрозой для своей власти.





А в критических ситуациях именно Россия и оказывала ему необходимую поддержку, к слову. Это было в истории и про вышеупомянутый импичмент, когда в Минске высадилась группа переговорщиков из России, чтобы помочь урегулировать вопрос.





Эксперт считает, что такими действиями власти сажают семена злобы и ненависти по отношению к себе.





— Это закладывает мину в беларуском обществе. Но у власти цель показать силу и контроль над ситуацией. Зачистки происходят, они длятся не день и даже не неделю. И никто этому ничего противопоставить не может. Страх быть задержанным, арестованным, пережить обыск сковывает тех, кого еще репрессии не коснулись.





Из истории известно, что это работает. Люди в сталинские времена от страха молчали. А тогда ведь целые классы вычищались, народы, национальности. И та система прожила очень долго. Поэтому беларуские власти используют эту схему и считают ее рабочей.





Думаю, что решение в сторону ужесточения санкций Западом уже принято. Другое дело, что беларуские власти мало с этим считаются. Иначе бы они не шли на такие жесткие меры, а искали бы возможности снизить санкционное давление. Вероятно, властям все равно, они уже заручились поддержкой со стороны РФ.





В ситуации «Минск против Запада» шансов бы не было никаких, не дошло бы до того уровня противостояния, который мы имеем сейчас. Беларуси этот конфликт не по карману, но с поддержкой России режим может идти дальше, продолжать как минимум раздражать Запад.





Разменяет ли Кремль ферзя на пешку в Беларуси?





Дипломат считает, что перекладывать на западных политиков ответственность за то, что сейчас происходит или будет происходить, нельзя.





— На мой взгляд, они реагируют на происходящее не всегда удачно, потому что не принимают в расчет принцип «не навреди». У них есть законы, они демонстрируют солидарность и оберегают своих граждан от повторения авиационных происшествий. И все это можно понять. Однако в результате крайними все равно оказываемся мы, — заключает Павел Мацукевич.



