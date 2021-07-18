Посольство США: Единственный выход - прекратить репрессии и освободить политзаключенных
США осудили рейды белорусских властей против по меньшей мере 19 неправительственных организаций, говорится в сообщении пресс-службы посольства Соединенных Штатов в Беларуси в Facebook.
"Неустанная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых мнений, правозащитников и гражданского общества является из ряда вон выходящим явлением в современной Европе и причиной международной изоляции Беларуси", — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер.
В заявлении посольства говорится, что "единственный выход из политического кризиса в Беларуси – прекратить репрессии и освободить всех политзаключённых".
Напомним, последняя волна обысов и арестов затронула корпункт американской службы Радио "Свобода". Задержаны Инесса Студинская, Олег Груздилович, точной информации нет о Валентине Жданко и Алесе Дащинском.
09:27 18/07/2021
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