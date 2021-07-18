Белый кролик - красный кролик: Организатор на свободу не вышел
Организатор мероприятий и наблюдатель за выборами Тимур Газизов не вышел на свободу после 30 суток ареста. Его задержали на просмотре онлайн-премьеры спектакля "Белый кролик, красный кролик".
16 июля вечером он должен был выйти на свободу. Но сегодня стало известно, что Тимура вместо освобождения перевели в СИЗО на Володарского. Предварительно, Тимур проходит по 342 статье Уголовного кодекса (Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). вчера Тимур отметил свое 40-летие, сообщает "Вясна".
09:17 18/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение