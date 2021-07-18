Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, пише т rbc.ua





Он отметил, что подавляющее большинство украинцев не читала эту статью - и это означает, что влияние Кремля на внутреннюю политику Украины все ослабевает. Однако прочитать ее все же стоит - чтобы понять стратегические намерения страны-агрессора, убежден Порошенко.





"Путин написал статью на украинском языке. Весь мир об этом говорит, а я уверен - 99% украинцев ее не читали. Почему? Потому что они живут с твердым убеждением: Путин не влияет и не должен влиять на интеллектуальное, культурное, языковое и другое пространство Украины. Это определенное достижение", - отмечает Порошенко.





Он считает, что Путин этой статьей готовит россиян к возможной агрессии против всей Украины. Это красной лентой проходит через всю статью.





"Что он говорит украинцам? "Я за то, чтобы признать территориальную целостность Украины, мы не собираемся ее нарушать". Что это значит для украинцев? Ему не нужна Донецкая или Луганская область. Территориальная целостность ему нужна для того, чтобы сохранить "федеральный округ Украина" в составе российской империи", - убежден Порошенко.





Порошенко также провел параллель с выступлением Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он там тоже отметил об изменении внешней политики, безопасности внешней политики России.





"Что случилось после этого? Агрессия против Грузии. В отличие от Украины, которая остановила его на границе и освободила 2/3 оккупированного Донбасса, Путин дошел до Тбилиси. Путинские самолеты бомбили Поти. Он захватил и закрепил Абхазию и Осетию. И мне кажется, со стороны Зеленского было очень легкомысленно после этой статьи комментировать: "времени на встречи со мной не нашлись, а времени на написания статьи нашлось". Друзья, эта статья означает - Украина в опасности", - констатирует Порошенко.





Напомним, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне будто бы "один народ".





Владимир Зеленский заявил, что завидует, что у президента РФ есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые вещи из статьи.