Но если текст дойдет до референдума в таком виде, то можно сделать как минимум три вывода о том, при какой Конституции в стране произойдет транзит власти. Публикуем мнение политического аналитика Артема Шрайбмана.





Оставим в стороне нововведения о конституционной жалобе, отмене статьи об отзыве депутата, удлинении срока полномочий парламента до пяти лет и прочих юридически интересных, но политически второстепенных моментах.





Также проект Конституции не делает и намека на большую прозрачность выборов или переход к голосованию по партийным спискам — все это остается на потом, когда руки дойдут до Избирательного кодекса. Собственно, на этом статью можно было заканчивать, потому что самую важную проблему, которая спровоцировала политический кризис в прошлом году, эта Конституция даже не пробует решать.





Но давайте все же посмотрим на пару шагов вперед. Из важного, во-первых, Беларусь останется президентской республикой. По опубликованному проекту президент сохраняет под собой исполнительную вертикаль, назначает премьер-министра, правительство и высших силовиков, почти всех судей в стране и руководителей местных органов власти.





Его полномочия в вопросе этих назначений новая Конституция ослабляет незначительно. Формально теперь обе палаты парламента должны будут предварительно согласовать назначение премьера (сейчас это делает только Палата представителей и постфактум).





Но при этом президент может распустить парламент, если он три раза откажется утверждать его премьера. Поэтому норма как была, так и остается нерабочей, парламент побоится блокировать назначение правительства.





Обновленные полномочия Совета Республики по такому же «предварительному согласованию» остальных важных чиновников, вроде Генпрокурора, глав ЦИК и Нацбанка, судей Верховного суда и председателя Конституционного суда, и (сюрприз-сюрприз!) Уполномоченного по правам человека — простая формальность, если вспомнить как формируется сам Совет Республики. «Сенаторов» непрозрачным образом назначает туда местная власть — исполкомы, контролируемые президентом, и местные советы, созданные по итогам выборов, которые проводит ЦИК, назначенный тем же президентом и Советом Республики. Круг замкнулся, случайные люди не пролезут.





У президента забирают право отменять распоряжения правительства. А назначать самих министров он будет по предложению премьера. Но будущий президент даже не заметит этого «лишения», учитывая, что он может просто отправить в отставку премьера, если тот решит уйти в самостоятельное плавание или предложит в правительство кого-то не того.