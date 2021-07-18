Алексей Венедиктов Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в эфире передачи «Будем наблюдать» прокомментировал очередную встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла 13 июля в Санкт-Петербурге.





― Лукашенко зачастил к Путину. Может ли это поспособствовать тому, что Беларусь в итоге признает и Крым, и все, что нужно Москве?





― Не знаю. Это вопрос торговли. Слушайте, два торговца в закрытом режиме 5 часов 20 минут обсуждают, кто чего кому продаст. Откуда мы знаем? Это же вопрос цены. Смотрите, Лукашенко получил следующий транш по деньгам, Лукашенко слегка поугрожал, что у него все хорошо с Китаем и с Казахстаном с точки зрения поставок, но при этом радостно заявил, что плечом к плечу мы будем бороться с западным влиянием, что Путину и надо.





А что касается Крыма, то мы видели реакцию министра иностранных дел Беларуси Макея. Он сказал гениальную фразу: «Надо считать». Потому что это вызовет новые санкции, новые потери. Значит, Россия должна компенсировать. Смысл в этом. – «Надо считать». Заплатите, и мы станцуем. За ваши деньги любой каприз это называется. Но не любой, конечно, но каприз.





― Вы бы сейчас взяли интервью у Александра Лукашенко?





― Конечно.





― Если да, обратились бы вы к нему «господин президент»?»





― Для меня вообще такого вопроса не стоит. Это же все выпендреж – как обращаться. Но я, по-моему, к нему обращался и тогда «Александр Григорьевич», поскольку интервью было на русском языке. Не вопрос для меня. Могу и «господин президент» обратиться.





― Вы считаете его президентом, получается, законно избранным и вот это все?





― Господин Лукашенко сейчас лидер Белорусского государства. Вот он по факту руководит Белорусским государством. А как надо обращаться к Мадуро, например? «Господин президент Венесуэлы»? Или Гуайдо у нас? Я считаю, что пресса в эти игры играть не должна. Эта история политическая. Завтра захотят – признают президентом. Договорятся и признают президентом. Поэтому пресса в это не играет и не должна играть, на мой взгляд. Это вот политики пусть играют в это.





Если условием было бы обращение «господин президент» на интервью, я бы конечно на это пошел бы. Даже сомнения никакого нет для меня. Потому что нужно задать ему вопросы и про политических заключенных, и про убийства, и про отношение к России. Собственно, посмотрите мое интервью предыдущее декабря 19-го. Так оно и есть. Не вижу для себя проблем. Это дело политиков и белорусского народа, конечно, к которому я не принадлежу.







