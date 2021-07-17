Президент RFE/RL об арестах журналистов в Минске: «Запугивание не заставит замолчать нашу журналистику»
Руководитель Радио Свободная Европа/Радио Свобода – Джейми Флай – прокомментировал обыски и задержания 16 июля журналистов, связанных с Радые Свабода.
Руководитель Радио Свободная Европа/Радио Свобода – Джейми Флай, 2019 год (иллюстративное фото)
Флай назвал обыски и аресты доказательствами «деспотического желания режима Лукашенко удержать власть любой ценой», пишет Радіо Свобода.
«Десятилетиями Радио Свобода было источником новостей и вдохновения для народа Беларуси. Криминализация независимой журналистики Лукашенко является циничной попыткой осуществлять абсолютный контроль над тем, что видит и слышит белорусский народ. Мы призываем режим немедленно освободить наших журналистов и вернуть наше имущество. Тактика запугивания не заставит замолчать нашу журналистику», – говорится в заявлении президента RFE/RL.
16 июля в офисах и квартирах журналистов Радые Свабода, телеканала «Белсат» и других СМИ в Беларуси прошли обыски. В частности, после обысков по месту жительства были задержаны журналист Радые Свабода Олег Груздилович и бывшая сотрудница этого же СМИ Инна Студзинская.
16:32 17/07/2021
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