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Путин применил упреждающий маневр, чтобы сбить пламя напряженности на западном направлении с Беларусью - политобозреватель

За внезапной встречей лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Санкт-Петербурге, прежде всего, кроются экономические интересы России.

Личный архив Юрия Редькова

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политический обозреватель Юрий Редьков, комментируя итоги переговоров Путина и Лукашенко.

По его словам, пишет Политринг, последние действия белорусской власти на западной границе вызвали болезненную реакцию её экономическим интересам, и главная «мозоль» это - транзит товаров, идущих из Европы через белорусскую территорию в Россию и обратно.

«Конечно, можно делать вид, что обострение обстановки с беженцами из ближнего Востока, которые наводнили приграничье Литвы, Польши и Латвии со стороны Беларуси, это - проблемы сопредельных государств с Россией. Но ситуация заходит слишком далеко и грозит полной блокировкой границы с Беларусью со стороны Запада, а значит и России», - пояснил он.

Редьков подчеркивает, что Путин – это жесткий и хладнокровный прагматик.

«И в пору вспомнить его цитату “Мухи отдельно, котлеты отдельно”, что в данной ситуации означает: “Дружба дружбой, а денежки врозь”», - указал он.

Оценка транзита измеряется временем и безопасностью, и Беларусь этим достоинством гордилась последние 25 лет, уверен Редьков.

«Ввиду этого важного экономического актива Лукашенко и Запад, и Россия закрывали глаза на определённое ограничение прав и свобод белорусских граждан. 

Но сейчас транзитный актив в Беларуси дискредитирован последними событиями вокруг посадки самолета с Протасевичем на борту, а также ситуацией с беженцами из Ближнего Востока», - считает политобозреватель.

Недальновидная политика белорусских властей привела к ситуации «Троянский конь», обращает внимание Редьков.

«Приняв “дар”, Лукашенко попал в настоящую политическую ловушку, подставив под удар не только свою политическую карьеру, но и экономическую безопасность не только своей страны, но и России. Обстановка накаляется еще и тем, что в России бушует коронавирусная эпидемия, в том числе проходит важная политическая кампания по выборам в Госдуму, а также напряжённая обстановка на границе в Азии», - добавил он.

Резюмируя, Редьков подчеркнул: «время сбить пламя напряженности на западном направлении - вот главная тема упреждающего манёвра Путина».

Напомним, что 13 июля в Санкт-Петербурге прошла встреча Лукашенко и Путина – о ней заранее не сообщалось. Главные ее итогом стало достижение договоренности по цене на газ для Беларуси в 2022 году, которая осталась на уровне предыдущего года.
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