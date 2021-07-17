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Письма с таким призывом приходят от имени учреждения «Круглый стол демократических сил» и подписаны Юрием Воскресенским. Согласно документу, подготовлен проект закона Об амнистии, который направлен депутатам Палаты представителей и изучается профильной комиссией. Готовится список лиц для амнистии, и политзаключенным предлагается «посодействовать» тому, пишет Белсат, чтобы туда попасть.





«Мы понимаем, какие эмоции вы испытываете. Дома Вас ждут родные и близкие. Вы можете вернуться к свободной жизни, принося пользу своей семье, что так необходимо в условиях небывалого экономического давления на нашу страну», – говорится в письме.





Политолог Юрий Воскресенский называет себя бывшим сотрудником предвыборного штаба Виктора Бабарико и позиционирует себя как главный посредник между властями и оппозицией. Сам Бабарико через своих адвокатов передавал из СИЗО, что «господин Воскресенский не был членом штаба, не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал никаких поручений. Поэтому является неуполномоченным лицом».





Летом 2020-го Юрий Воскресенский координировал сбор подписей в Первомайском районе Минска за претендента в президенты Виктора Бабарико. Через несколько дней после выборов его задержали. Еще через несколько дней в эфире белорусских государственных телеканалов показали кадры допроса, на которых Воскресенки якобы осознал, что массовые уличные мероприятия превращаются в бесконтрольный хаос, поэтому написал в КГБ явку с повинной. Впоследствии он стал участником встречи в изоляторе КГБ с Александром Лукашенко и вскоре вышел на свободу.





После этого Воскресенский создал инициативу «Круглый стол демократических сил», главная цель которой, по его словам, налаживание отношений между оппозицией и властями.



















