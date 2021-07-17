+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гомельского волонтера Илью Морозова, задержанного 8 июля, отпустили из ИВС

Известного гомельского волонтера Илью Миронова, которого задержали 8 июля по подозрению в «акте терроризма», 16 июля отпустили из изолятора временного содержания. Он остается в статусе подозреваемого.

Фото flagstok.info

«Ко мне пришли утром 8 июля сотрудники КГБ, провели обыск, забрали жесткий диск, телефон, паспорт, открытки, значки, книги — всё, что имело красно-белую расцветку. На допросе в КГБ сначала сказали, что я свидетель по акту терроризма, затем — что подозреваемый. Я подписал подписку о неразглашении, поэтому не могу рассказать больше», — заявил БелаПАН Миронов.

В ИВС, по словам волонтера, пишет naviny.online, он не имел постельного белья, матраца и вынужден был спать на верхней полке нар.

«На нижней были доски, на верхней — железяки. Спать было неудобно. Тем более три раза за ночь будили и спрашивали либо имя-фамилию, либо “Как дела, Миронов?”. Камера была маленькая — два на три метра. Газеты, книги не передали, адвоката не допускали, она была только один раз на допросе в КГБ. Еще на верхней полке свет прямо в глаза светил, закрывался ночью полотенцем. Было жарко, душно, но воду от матери в передачах не принимали», — отметил Миронов.

Он расценивает свой арест как давление на волонтерское движение, однако уезжать из страны не собирается, так как, по его словам, не совершал ничего противоправного.

 

 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]