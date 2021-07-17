Польское телевидение заявляет о полной поддержке людей, пострадавших от преследования, говорится в специальном заявлении TVP.





«Масштабы преследования журналистов на территории Беларуси вызывают ужас, конечно, мы постоянно отслеживаем ситуацию вокруг сотрудников «Белсата». Польское телевидение будет продолжать активно работать для поддержания всех репрессированных журналистов. Мы никогда не согласимся с репрессиями в отношении журналистов, которые говорят всему миру правду о ситуации в Беларуси. Мы помним о вас, у вас есть наша полная поддержка», – заявил Яцек Курский, президент правления TVP S.A.





Накануне, пишет Белсат, 16 июля, в Беларуси силовики провели масштабную атаку на независимые СМИ, в том числе на журналистов, сотрудничающих с «Белсатом». Обыски прошли не менее чем у 16 человек, 2 наших коллег, которых задержали вчера, остаются за решеткой – это журналист Игорь Ильяш (он проходит по двум уголовным статьям – 293 и 342, но его статус пока не известен) и бывшая ведущая программы «Лукавые Новости» Анна Галета (ее задержали по ст. 293 УК).





По информации Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в заключении в Беларуси держат не менее 30 работников СМИ. В течение последних месяцев также силовиков подверглись TUT.by, «Наша Нива», Радио «Свобода», «Белсат» и ряд региональных изданий.



















