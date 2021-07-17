Задержанный пфсоюзный активист Николай Шарах вышел на свободу
Руководитель ячейки Свободного профсоюза Беларусского из Полоцка Николай Шарах вышел на свободу, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Он был задержан 14 июля, в день, когда в Беларуси прокатилась волна обысков в общественных организациях и НКО и задержаний их представителей. У него дома прошел обыск, который проводили сотрудники Полоцкого РОВД в рамках возбужденного 29 марта 2021 года уголовного дела по статье 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества), пишет Reform.by. После сотрудники с Николаем отправились в офис Центра информационно-правовой поддержки социально незащищенных групп населения «Адвокация», чтобы провести обыск там.
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11:32 17/07/2021
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