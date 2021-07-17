+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение посольства в Хабаровске

Беларусь к 1 сентября 2021 года закроет посольство в Эквадоре, следует из постановления Совмина РБ №403 от 15 июля 2021 года.



«Закрыть… Посольство Республики Беларусь в Республике Эквадор… до 1 октября 2021 года… с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения», - говорится в документе.

Ранее МИД РБ объявил о том, пишет АФН, что закроет посольства в странах, которые не влияют на объем внешней торговли синеокой.

Согласно документу, МИД закроет отделение посольства РБ в России в Хабаровске, но откроет отделение во Владивостоке.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]