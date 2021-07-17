







«Закрыть… Посольство Республики Беларусь в Республике Эквадор… до 1 октября 2021 года… с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения», - говорится в документе.





Ранее МИД РБ объявил о том, пишет АФН, что закроет посольства в странах, которые не влияют на объем внешней торговли синеокой.





Согласно документу, МИД закроет отделение посольства РБ в России в Хабаровске, но откроет отделение во Владивостоке.