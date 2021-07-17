"В той или иной степени связаны с протестной деятельностью": дело "Весны"

Насколько известно, утренние обыски 14 июля у весновцев проходили в рамках уголовного дела №21128310008 по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Сегодня в Следственном комитете прокомментировали уголовные дела против членов лешенного аккредитации ПЦ "Весны", "которые в той или иной степени связаны с протестной деятельностью":





"В ходе расследования указанных уголовных дел получена достоверная информация о причастности руководителей и сотрудников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, которые в первую очередь поступают из-за рубежа, неуплате налогов и финансирования различного рода протестной активности населения Беларуси.





Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и прочее".





В результате спецоперации силовиков 14 июля было задержано одиннадцать правозащитников, а также два бывших члена «Весны». После обысков и допросов освободили правозащитника "Весны" из Борисова Олега Мацкевича, правозащитника из Сморгони Алеся Дергачева, бывшего члена "Весны" из Орши Василия Левченкова, правозащитника и редактора orsha.eu Игоря Казмерчака, бывшего члена "Весны" Марину Статкевич.





После ночи в ИВС на Окрестина вечером 15 июля под подписку о невыезде выпустили правозащитника "Весны" и журналиста Сергея Сыса. Также из Гродненского ИВС выпустили Виктора Сазонова. На следующий день на работе задержали правозащитника из Молодечно Александра Капуцкого, но вечером его освободили.





Таким образом, уже третьи сутки за решеткой остаются шесть правозащитников:





Алесь Беляцкий, председатель «Весны»

Валентин Стефанович, член Совета, заместитель председателя «Весны»

Владимир Лабкович, юрист «Весны»

Елена Лаптенок, правозащитница «Весны»

Андрей Полуда, правозащитник «Весны»

Евгения Бабаева, волонтерка (гражданка РФ)





14 июля правозащитники "Весны" выступили с заявлением, что не прекратят своей правозащитной деятельности в Беларуси:





"Мы не прекратим своей правозащитной деятельности"

Заявление правозащитного центра "Весна"





Напомним, 16 февраля состоялась первая волна обысков у правозащитников "Весны". По факту работы правозащитного центра "Весна" было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (финансирование и материальное обеспечение групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Согласно официальным комментариям Следственного комитета, "Весна" якобы оказывала финансирование и другую материальную поддержку «незаконным массовым мероприятиям», которые «грубо нарушают общественный порядок».





Ранее после аналогичных обвинений арестовали правозащитников и волонтеров «Весны» Марию Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Лосицу. Все они признаны политзаключенными.





Теперь расскажем о наших коллегах и коллежанках, которые оказались за решеткой в результате политически-мотивированного преследования.





Алесь Беляцкий, правозащитник с 25-летним опытом

Алесь Беляцкий. Фото: @rightlivelihood





Фигурантом уголовного дела против "Весны" стал сам основатель и председатель Правозащитного центра Алесь Беляцкий. Утром 14 июля он просто перестал отвечать коллегам, что на него очень непохоже. Только в 18 часов вечера весновцы узнали, что Алесь задержан в рамках уголовного дела. Обстоятельства его задержания пока неизвестны.





Алесь Беляцкий имеет 25-летний опыт в правозащите. Перед этим одиннадцать лет он работал директором Литературного музея Максима Богдановича, а потом четыре года являлся депутатом Минского городского совета.





Правозащитная деятельность Алеся началась 25 апреля 1996 года, когда во время “Чернобыльского шляха” сотрудники милиции жестоко разогнали мирную демонстрацию. В ответ на это Алесь Беляцкий вместе с соратниками начал оказывать правовую и гуманитарную помощь задержанным и им родным. Так возникла правозащитная инициатива "Весна-96“, которая позже реформировалась в Правозащитный центр ”Весна" с филиалами в разных городах Беларуси.





После наблюдения за президентскими выборами в 2001 года, на правозащитников усилилось давление, и в 2003 году Минюст лишил “Весну” официальной регистрации. Но правозащитная деятельность Алеся Беляцкого и других членов правозащитного центра не прекратилась. 6 марта 2004 года был принят в Международную федерацию за права человека (FIDH), а сам Алесь Беляцкий трижды избирался вице-президентом FIDH.





После разгона Площади-2010 и последовавших за ним репрессий в отношении гражданского общества Беларуси, за свою правозащитную деятельность и неукоснительную защиту прав человека Алесь Беляцкий был задержан 4 августа 2011 года и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы якобы за неуплату налогов в особо крупном размере (ст. 243 Уголовного кодекса). Его адвокатом был Дмитрий Лаевский, который совсем недавно защищал Виктора Бабарико и был лишен лицензии. Показания во время следствия и в суде Алесь давал по-белорусски — это всегда было его принципиальной позицией. Международное сообщество на протяжении всего заключения правозащитника выступало за его освобождение и организовывало акции солидарности. Алесь был освобожден досрочно 21 июня 2014 года. После этого он продолжил правозащитную деятельность в Беларуси.





За 25 лет своей деятельности Алесь Беляцкий был отмечен многочисленными премиями и наградами: в 2006 году — шведской премией имени Пера Ангера, премией свободы имени Андрея Сахарова, премией Homo Номипи, которую вручаю Вацлав Гавел, в 2011 году — дипломом “За мужество и борьбу за свободу”, премией “Лучший правозащитник года”, премией Норвежского союза писателей “За свободу слова”, в 2012 году — премией Госдепартамента США, премия Леха Валенсы, премией имени Петри Келли в знак признания деятельности в отстаивании прав человека в Беларуси, в 2013 году — премией Вацлава Гавела от ПАСЕ, в 2019 году — премией ”За права человека и верховенство закона“, а в 2020 году — премией "За достойный образ жизни" и совместно с другими премией имени Сахарова.





Пять раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Алесь является автором нескольких книг.





Алеся ждут жена Наталья и сын Адам. Этой весной его задержали за одиночный пикет в поддержку осужденных журналисток Белсата, избили и бросили на 15 суток на Окрестина.

«Нас могут спрятать по тюрьмам, но в этой ситуации только миллионы белорусов могут защитить свои права»

В фильме «Радые Свабода» Алесь так ответил на вопрос журналистов, что белорусам делать, если посадят правозащитников:





«То, что меня поразило, и то, что мне принесло сильное удовлетворение, — то, что мы увидели после того, как информация о пытках дошла до белорусского общества. И то, что требовало белорусское общество, эти стотысячные демонстрации, это все то, что всегда требовали белорусские правозащитники. Это проведение справедливых выборов, это наказание тех, кто совершал преступления, это освобождение всех политических заключенных. Это наша миссия, это наши стратегические лозунги, то, чего мы всегда добивались. Очень важно понять, что наши права в нашей ситуации могут защитить только все белорусское общество — никакие там отдельные правозащитники или журналисты.





Действительно, нас могут очень сильно репрессировать, нас могут спрятать по тюрьмам, выгнать из страны, но в этой ситуации только миллионы белорусов могут защитить свои права. Поэтому очень важно, чтобы это желание и настойчивое требование в соблюдении прав, которые касаются каждого гражданина, чтобы эта просьба и давление шло от всего белорусского общества».

Владимир Лабкович. Задержали вместе с женой, дома остались трое несовершеннолетних детей





Юристу "Весны" Владимиру 42 года, он занимается правозащитной деятельностью в "Весне" уже 23 года. В активной общественной деятельности он с 1996-го года, когда вместе с друзьями создавали "Молодой Фронт". В 1997-м году входил в "Молодой фронт", а потом и возглавлял правозащитную комиссию, основными функциями которой были сбор информации и помощь тем молодофронтовцам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности. С 1998-го года как волонтер присоединился к работе правозащитного центра "Весна". В 2000-м году окончил юридический факультет негосударственного института современных знаний. После президентских выборов в 2001 году стал полноценным членом "Весны".





Владимир Лабкович является координатором кампании "Правозащитники за свободные выборы" и экспертом в области избирательного права в Беларуси. Независимая общественная кампания "Правозащитники за свободные выборы", которая проводится с 2008 года совместно правозащитным центром "Весна" и белорусским Хельсинкским комитетом. Правозащитники во время нее оценивают избирательный процесс с точки зрения белорусского законодательства и международных стандартов свободных и демократических выборов.





14 июля утром к семье Лабковичей пришли представители ДФР, провели обыск и на допросы забрали не только Владимира, но и его жену Нину. Она является директором объединения инвесторов Angels Band. Дома у Лобковичей остались трое несовершеннолетних детей. Нина и Владимир помещены в ИВС на Окрестина в рамках уголовного дела.

"Поверьте, если посадят одних, то появятся другие"

В фильме «Радыё Свабода» Владимир таким образом ответил на вопрос журналистов, что людям делать, если посадят правозащитников:





"Очень трудно мне ответить на вопрос, что людям делать, если нас не станет... Я думаю, что мы будем рядом, даже если мы будем сидеть. Есть много-много международных организаций, которые никуда не денутся. Есть уже большое количество правозащитников, которые были вынуждены уехать, которые будут продолжать эту работу за границей.





Правозащитник — это же не тот, кто обладает какими-то специальными знаниями. Поверьте, если посадят одних, то появятся другие. Я в этом просто убежден. Люди, которые будут защищать других, найдутся всегда. И, если это будет не «Весна», потому что они все будут сидеть, то появятся другие. Если не дай бог такое случится, то может это будут те, кого мы учили на наших школах. Всегда появятся люди, которым важен вопрос справедливости, права и отстаивать тех, кто оказался в ситуации полного бесправия со стороны властей".

"К Валентину Константиновичу из милиции!" Валентин Стефанович

Валентин Стефанович. Фото: TUT.BY





В "черную среду" задержали юриста и заместителя председателя “Весны” Валентина Стефановича. Как рассказала его жена Алина "Свабодзе", силовики пришли к ним без двух минут семь утра, настойчиво стали звонить в дверь, стучать. Сказали, что “к Валентину Константиновичу из милиции”.





"У нас трое детей, они все спали в этот момент, явно от такого шума они проснулись и напугались. Милиционеры искали носители информации, технику, попросили выдать сразу телефоны и компьютеры, забрали, в том числе, телефоны детей. Также забрали бело-красно-белые флаги — один большой и два маленьких. Забрали игрушечный пистолет, очевидно, с заваренным дулом.





Валентину сказали, что он должен пройти с ними. Он взял с собой дополнительные носки, свитер, хотя было жарко. Милиционеры еще шутили: ”Что же вы так уже собираетесь, может быть, все будет хорошо". Но нам было очевидно, чем это может закончиться, поэтому он пошел подготовленный, насколько мог в тот момент быть.





К этому невозможно быть готовым, хотя и понимаешь, что это может случиться каждый день", — говорит Алина, жена Валентина.





Валентин Стефанович с осени 2019 года занимает пост вице-президента Международной организации За права человека (FIDH). Окончил юридический факультет Международного института трудовых и социальных отношений с красным дипломом, первоначально работал по специальности на Минском подшипниковом заводе. К правозащитной деятельности присоединился по предложению Алеся Беляцкого в 1998 году, стал одним из основателей правозащитного центра "Весна" в 1999 году, когда организация получила официальный статус. Когда в 2003 году "Весну" лишили регистрации, то он принимал участие в сидячей забастовке в Верховном суде. Является одним из известных экспертов и аналитиков в сфере прав человека, выступает за недискриминацию и против смертной казни. Участвовал в различных международных конференциях и заседаниях, правозащитных миссиях и наблюдениях за выборами в странах ОБСЕ.





Валентина дома ждет жена Алина и трое детей.





В фильме "Радыё Свабода" Валентин так ответил на вопрос журналистов, что белорусам делать, если посадят правозащитников:





"Ну, такое может случиться. Это такая апокалептическая картина, но она когда-то была в нашей истории: Советский Союз, начало 80-х, разгром Советского правозащитного движения, когда практически всех правозащитников пересадили. И таких правозащитников, которые бы действовали на свободе, фактически не осталось. Такое, наверное, может случиться. Что делать белорусам? Белорусам — защищать себя. Вообще здесь надо понять, что, кроме нас самих, никто не сможет ничего изменить в этой стране".

Более 10 лет занимается вопросом смертной казни. Андрей Полуда

Правозащитник Андрей Полуда. Фото: spring96.org





Задержали также в рамках уголовного дела правозащитника "Весны" и координатора кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрея Полуду. Пять месяцев назад, 16 февраля, во время массовой атаки на правозащитников у Андрея дома также проводился обыск, в результате которого дома забрали всю технику. После допроса Андрей остался в статусе свидетеля по ч. 2 ст. 342 УК по уголовному делу против "Весны".





14 июля нам стало известно, что Андрей задержан на 72 часа и помещен в ИВС на Окрестина.





Андрей Полуда с 2010 года является координатором кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси”, но заниматься проблемой смертной казни в Беларуси начал с 2005 года. В 2018 году кампания "Правозащитники против смертной казни в Беларуси” стала лавретом национальной правозащитной премии в номинации ”Кампания/инициатива года". В последние годы Андрей занимался просветительской деятельностью по теме прав человека.





Андрей является членом "Весны" с 2009 года.





У Андрея дома остались жена и двое детей.





День рождения Алёны Лаптёнок на Окрестина





Алесь Беляцкий и Елена Лаптенок. Фото: spring96.org





Правозащитница "Весны" Алёны Лаптёнок имеет филологическое образование БГУ. Еще студенткой она начала работать в Литературном музее Максима Богдановича научным сотрудником вместе с Алесем Беляцким. Потом Елена окончила аспирантуру Института литературы Академии наук, во время учебы в которой занималась темой мемуарного жанра в белорусской современной литературе.





Присоединилась Елена и к правозащитной деятельности, была сотрудницей информационного отдела "Весны". Стала составительницей нескольких изданий, посвященных правам человека, была редактором серии книг "Белорусская тюремная литература", редактором и одним из авторов книги "Ну, вы же сами все понимаете!", которая представлена как символ белорусской действительности последних лет. Также Алёна писала много писем политзаключенных.





Имеет дочь и сына.





"Если серьезно, то единственное, что на самом деле является для меня главным и самым существенным в жизни — как для женщины и матери, это — мои дети, — говорила Елена в одном из своих интервью. — Я смогу быть счастливой только тогда, когда у них все будет хорошо, и каждый день прошу у небес, чтобы пути их были не слишком извилистыми, чтобы судьба была отзывчивой, чтобы они выросли достойными, самореализованными и самодостаточными людьми. Это не совсем мечта, это — вера, надежда и любовь".





15 июля Елена встретила свой 53-й день рождения на Окрестина.Волонтерка Евгения Бабаева. В российском посольстве сказали: "Будут проведены проверки"





Среди задержанных правозащитников — 29-летняя волонтер Евгения Бабаева. Девушку вместе с еще пятью "весновцами" задержали на 72 часа в рамках уголовного дела.





Евгения Бабаева — гражданка России, но уже пять лет вместе с мужем живут в Беларуси: на второй день заключения родственники Бабаевой обратились в российское посольство в Минске. В посольстве у них взяли номер телефона адвоката Евгении и ответили, что «будут проведены проверки».





Ее муж Вячеслав и друзья говорят, что правозащитница обладает удивительной способностью привлекать к себе людей.





"Женя удивительный человек, который ставит потребности и безопасность других иногда даже выше своих. Женя такой человек, что отдает себя полноценно какому-то делу и она не может стоять в стороне, когда делается такое, даже будучи гражданкой другой страны", — говорит ее муж Вячеслав.





Дома у Бабаевых два кота. Евгения вообще любит всех животных, поэтому занимается помощью бездомным животным: забирает домой из приютов и лечит от болезней.





После событий 9 августа Бабаевы поняли, что хотят помогать пострадавшим от репрессий власти. Семья является гражданами РФ, поэтому за помощь «протестующим» их могли депортировать. Они решили, что участвовать даже в мирных акциях протеста небезопасно, поэтому помогали в качестве волонтеров возле РУВД родственникам тех, кого задержали. После этого Евгения не остановилась и продолжила волонтерскую деятельность.





"Женя очень коммуникабельный человек со своей точкой зрения. Она умеет резво приводить в чувства людей, впадающих в уныние, но при этом очень чутко реагирует на чужую боль и старается помочь всем. Именно она научила меня в любой ситуации смотреть на все трезво и критично, не допускать распространения глупых слухов и не поддаваться панике", — делится ее друг.