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Готова ли Россия дополнительно поддержать Беларусь деньгами?

Как санкции ударят по белорусам и поможет ли Минску Кремль?

Готова ли Россия дополнительно поддержать Беларусь деньгами?
Введение Евросоюзом секторальных санкций стало новой страницей во взаимоотношениях между Минском и Брюсселем. Хотя бы потому, что такие санкции в отношении Беларуси применены впервые.

– Скорее всего, санкции ударят по всем, — отмечает доктор экономических наук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский в интервью Еврорадио. — Другое дело, какая здесь альтернатива: ужасный конец или ужас без конца. Вряд ли в 2021 году в центре Европы можно создать экономику, которая будет расти невзирая на такие базовые вещи, как права человека, неприкосновенность жизни и свободы. Такие примеры в истории были: Южная Корея, Сингапур. В истории были и просветлённые монархи, положительно влияющие на экономику своих стран. Но по статистике это крайне редкие события.

Даже если бы санкции не ввели, белорусская экономика в 2020 году не начала бы прирост по 5% в год, уверен эксперт.

— Еще до начала политического кризиса и развала основных институтов, важных для экономики, средний темп роста белорусской экономики за последние 10 лет составлял 1,1% в год. Увеличение кризиса, рост недоверия к власти, ухудшение потребительских настроений, ухудшение бизнес-конъюнктуры, уменьшение доверия к Нацбанку – вряд ли бы нас и без санкций ожидал рост, — говорит Лев Львовский.

Поможет ли в этой непростой ситуации официальному Минску Кремль?

– При желании Россия может взять на себя бюджет Беларуси. Но сколько у россиян такого желания? Насколько крепки личностные отношения между Лукашенко и Путиным? — задается вопросами экономист. — В этом году они провели много встреч, а Лукашенко не встречается с лидерами других стран. Но итогом этих встреч становятся противоречивые посылы. Путин всегда поддерживает Лукашенко на словах, но выдал лишь рефинансирование 1,5 млрд долларов.

По его мнению, интеграция Беларуси и России становится более интенсивной, но «насколько она близка к завершению, мы не знаем».
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