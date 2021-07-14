+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Василевич: «В случае военных действий белорусская армия может стать пушечным мясом»

Путин строит новое государство?

Василевич: «В случае военных действий белорусская армия может стать пушечным мясом»
Во время последней встречи Лукашенко и Путина обсуждалось появление нового государства, полагает эксперт НИЦ Мизеса Виктория Василевич.

— Лукашенко летал не только за ценой на газ, — отметила эксперт на Примусе. — Понятное дело, что строительство какого-то объединения между Россией и Беларусью, чему должно было способствовать бесконечное количество дорожных карт, закончилось.

Построив, что называется, нулевой уровень, Российская Федерация, как это принято в строительстве, переходит к возведению самого здания. И в этом здании, если нулевой уровень был объединением общего фундамента «Россия-Беларусь», то сейчас статью Путина мы можем считать планом строительства нового государства, в котором Владимир Владимирович видит и Украину, по крайней мере, какую-то часть ее территории.

Виктория Василевич не исключает вариант объединения армий России и Беларуси и участие в совместных операциях.

— Вооруженное вторжение и поддержка российской армии белорусской — для белорусского народа это худший вариант. Но такой сценария я не могу исключать с учетом того, сколько военных учебных центров и всяческих совместных российско-белорусских событий проходит в последнее время. И их частота увеличивается.  

К тому же вооруженное вторжение, как известно, сегодня уже не эффективно. События в Нагорном Карабахе показали, что живая сила и техника не могут противостоять дронам, современным технологиям. А мы не видим особых изменений стратегических планов и стратегического управления в белорусской армии.

Российская действительно переоснащается и они официально об этом говорят. По апгрейду белорусской армии вообще ничего не слышно. Поэтому, я полагаю, в случае таких военных действий белорусская армия может стать каким-то пушечным мясом.

Я допускаю, что территория нашей страны может стать плацдармом для определенных тактических действий российской армии, и включение белорусской армии в качестве именно пушечного мяса. То есть, людей второго сорта, — подытожила Виктория Василевич.
Источник: Салідарнасць
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]