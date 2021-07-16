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Бухгалтер «Нашай нiвы» Ольга Ракович вышла на свободу

Бухгалтер «Нашай Нівы» Ольга Ракович вышла на свободу. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Ольга Ракович. Фото с сайта «Наша нiва»

8 июля в офисе «НН» и у работников прошли обыски. Были задержаны четверо человек, пишет Zerkalo.io, они проходят подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них).

Как сообщает «НН», Ольга Ракович оказывает бухгалтерские услуги изданию с 2013 года. Она работала на аутсорсинге: вместе с «НН» Ольга помогала и другим компаниям, передает издание.

После обысков в офисе «НН» и дома у сотрудников были задержаны четыре человека. В СИЗО на улице Окрестина попали главный редактор журнала «Наша история» Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович.

Сегодня «Наша нiва» сообщила, что на Окрестина не отдают передачи их задержанным коллегам. «Вчера, 15 июля, родственники задержанных передали им передачи, сотрудники ИВС их приняли, но до наших коллег вещи и продукты так и не дошли, — пишет издание. Таким образом, восьмой день наши коллеги находятся в той же самой одежде, в которой их задержали, несмотря на невыносимую жару, которая стоит этими днями».
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