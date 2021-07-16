Екатерина Винникова, которая поблагодарила на вручении диплома Знака и получила 15 суток, вышла на свободу

Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова вышла на свободу после отбывания 15 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Law Verum. 29 июня девушка поблагодарила со сцены Максима Знака и уволенных по политическим мотивам преподавателей. 2 июля суд признал ее виновной в нарушении правил проведения массовых мероприятий и назначил 15 суток ареста.