Одних забирают, других выпускают





Родные главного бухгалтера "Нашей нивы" Ольги Ракович сообщили, что ее неожиданно выпустили из изолятора на Окрестина.





Вышла из изолятора и общественная активистка Мария Войтович, мама трех несовершеннолетних детей. Активную женщину подозревали в связи с "террористической ячейкой". Однако все, кто знает женщину, заявляли, что это какой-то абсурд.







