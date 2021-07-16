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«Слишком много центров силы». Какой предлагают сделать новую Конституцию

Опубликован проект обновленной Конституции. Согласно документу, президент в Беларуси может перестать быть главной политической фигурой.

«Слишком много центров силы». Какой предлагают сделать новую Конституцию

Проект новой Конституции опубликован на сайте «Круглого стола демократических сил» – структуры во главе с небезызвестным Юрием Воскресенским. Сообщается, пишет Салідарнасць, что это «результаты работы Конституционной комиссии», в которую входит Воскресенский.

Содержание документа косвенно подтверждает это, т.к. соответствует тем предложениям, который публично озвучивал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Самое важное в документе: полномочия президента предлагается урезать и создать новый «высший представительный орган народовластия» – Всебелорусское народное собрание (ВНС), решения которого будут «обязательными для исполнения всеми государственными органами».

ВНС будет состоять из депутатов Национального собрания и местных собраний. Его постоянно действующим органом будет президиум. Напомним, уже звучали догадки, что этот пост может занять Александр Лукашенко.

А что же президент? Как едко заметил телеграм-канал Рефлексия и реакция, «президент вынужден на практически на все действия испрашивать Совет Республики». Например, при назначениях глав Генпрокуратуры, Верховного суда, Госконтроля, Нацбанка и т.д.

– Совет Республики – фактически может парализовать работу президента, связав его по рукам и ногам требованием предварительного согласования всего и вся, – пишет телеграм-канал.

Президент будет назначать премьер-министра (с согласия Совета Республики), но тот сам будет формировать правительство: формальный «глава государства» может лишь согласовать или не согласовать предложенные кандидатуры на посты министров.

– Если такая конституция будет принята, то вопрос конституционного кризиса – это вопрос месяцев. Слишком много центров силы, слишком сложная система, не решающая проблемы общественного согласия, – пишет «Рефлекция и реакция». – Этот проект конституции формирует почву для того, чего в Беларуси не случилось (пока) – для институционализированного раскола элит.

В четверг глава Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что проект новой Конституции внесут на рассмотрение правителю 1 августа, а в начале 2022 года состоится референдум.

Но утвердит ли Лукашенко предложенный вариант основного закона страны – большая загадка. Правитель признавался, что в прошлом уже «завернул» несколько вариантов новой Конституции.

Опубликованные предложения пока выглядят слишком сложным сценарием для правителя, являющегося сторонником простых решений.

Как уже писал «Филин», в последнее время звучат догадки, что от проведения конституционной реформы, на которой, как считается, настаивает Россия, Лукашенко и вовсе может отказаться.
Источник: Николай Михалевич
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