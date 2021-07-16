Романчук: Борьба идёт. Ее исход неясен





Ярослав Романчук. "Липа цветёт. Благоухает. Солнечными лучами играет. Тенями таинства завораживает. Птицам и людям уважительно махает. В чужие дела не залезает. Приветы странникам посылает. От летнего зноя прячет. Отчаявшихся своей тенью подбадривает. Потухших зажигает. Завравшихся обламывает, - пишет известный экономист





- Стоит липа высоченная, почтенного возраста. Повидала войну и лихолетье, свадьбы и поминки. Зимой она замирает, а летом расцветает. Её подружки уже ушли от нас. Кого молния добила, кого люди приговорили.





Тысячи пчёл отрывают липу от земли. Стараются. Трудятся в поте лица. Благополучие по крупицам и капелькам собирают. Жужжанием радуют кормилицу и землю.





Живут вместе, липа и пчёлы. За сто лет липа видела десятков поколений пчёл. Всех щедро угощала. Никого не обделяла. Трудолюбие поощряла. Праздность осуждала. Сама росла и мужала. Чувствует липа, что устала. Короедов слишком долго угощала. Болезни свои беспечно не признавала. Без надобности часто рисковала. Старости почувствовала жало.





Липа – как Беларусь. Кормилица наша. Центр силы и место добродетели. Корнями уходит вглубь поколений. Ветвями раздвигает границы познания. Ствол её – культура и ценности. Веточки и листочки – производители Добра.





Росла Беларусь и мужала. Добром прирастала. Себя славила, других уважала. Но слишком рано расслабилась. Боролась с невзгодами, неучами и негодяями. Тратила много энергии и живительных соков на противодействие Злу. Много его было внутри и вокруг.





Поэтому корни занемели. Ствол покрылся трещинами. Тысячи малых и больших веток засохли. Каждый год всё меньше трудолюбивых пчёлок-беларусов жужжали, опыляли её цветы. Каждый год всё сильнее был удушливый газ трутней, оводов и мошкары. Плотные слои паутины всё съедали всё больше и больше свежих листиков.





Выживет липа-Беларусь или превратится в липовую страну? Борьба идёт. Её исход неясен. Особенно на фоне активного исхода здоровых листьев, ветвей и корней липы. С учётом всеядности и прожорливости паразитов. Им неважно, что превращать в труху, нашу липу или африканские пальмы. Без роду они и без племени. Без совести они и без семени.





Жужжат, поют, танцуют пчёлки вокруг липы. Бьёт жизнь ключом. Дай Бог беларусам силы, энергии и выдержки сохранить, выходить и поставить на крепкие ноги нашу Беларусь".