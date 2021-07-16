В чем обвиняют журналиста Андрея Александрова?





По данным следствия, он обвиняется в том, что забирал деньги, переданные в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, и занимался оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. Следствием установлено не менее 700 фактов оплаты.





"Следствием получены доказательства, что преступный умысел Александрова был направлен на оказание помощи иностранным организациям Linking Media (BY_help) и Stichting Belarus Solidarity Foundation (BYSOL) в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - сказал представитель СК.

Таким образом, Александрову вменяют всю ту же уплату штрафов и помощь тем, кто попал под суд во время протестов. Но следствием это расценивается почти как шпионаж.