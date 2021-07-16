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КГБ: продолжается зачистка от "радикально настроенных лиц"

КГБ и другие ведомства продолжают комплекс мер по зачистке от "радикально настроенных лиц", сообщил сегодня замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, «Буслы ляцяць», Exomon и других, в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика», – цитирует Бычека БелТА.

По словам представителя КГБ, в отношении некоторых лиц добыты доказательства их причастности к противоправным деяниям – организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни.

Неделю назад Комитет госбезопасности объявил, что в Беларуси идет широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. 

За неделю прошли обыски и задержания журналистов, активистов и правозащитников по всей стране, были задержаны сотрудники «Нашай Нiвы», с обысками пришли в редакции некоторых местных изданий, правозащитные и общественные организации. 
Источник: reform.by
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