КГБ: продолжается зачистка от "радикально настроенных лиц"

«У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, «Буслы ляцяць», Exomon и других, в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика», – цитирует Бычека БелТА.





По словам представителя КГБ, в отношении некоторых лиц добыты доказательства их причастности к противоправным деяниям – организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни.





Неделю назад Комитет госбезопасности объявил, что в Беларуси идет широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц.





За неделю прошли обыски и задержания журналистов, активистов и правозащитников по всей стране, были задержаны сотрудники «Нашай Нiвы», с обысками пришли в редакции некоторых местных изданий, правозащитные и общественные организации.



