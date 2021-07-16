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Мария Колесникова: Мы уже победили - прежде всего свое безразличие

Год назад 16 июля 2020 года Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкалой одобрили решение объединить штабы трех президентских кампаний и вместе выступили за перемены, демократическое будущее и свободу.

Мария Колесникова: Мы уже победили - прежде всего свое безразличие
Мария Колесникова написала письмо из СИЗО об этом событии:

— Год назад втроем со Светланой и Вероникой за 15 минут мы приняли очень важное решение. Я знаю, что было нелегко, но Светлана и Вероника поддержали предложение штаба Виктора Бабарико. И через несколько недель кампании мы все понимали — Беларусь проснулась.

Я искренне восхищаюсь и горжусь беларусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война беларуских властей против собственного народа никогда не закончится.

Но это не так. Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба, по капле, но необходимо для нас, для нашего будущего.

Мы вместе с этим справимся. Я горжусь, что я беларуска.
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