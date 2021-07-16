Верховный суд оставил Марию Колесникову под стражей до суда
Верховный Суд не удовлетворил жалобу адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.
"Верховный суд оставил Марию под стражей до суда. Жалоба адвокатов на продление срока содержания под стражей оставлена без удовлетворения", - сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в пятницу.
Закрытое заседание по жалобе защиты Колесниковой на продление срока содержания под стражей прошло в Верховном суде 16 июля.
Как сообщалось, член президиума Координационного совета Мария Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе.
При попытке принудительной депортации Колесникова порвала свой паспорт.
В мае Марии предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: её обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).
Уголовное дело членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марии Колесниковой уже поступило в Минский областной суд.
15:35 16/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение