Верховный суд оставил Марию Колесникову под стражей до суда





"Верховный суд оставил Марию под стражей до суда. Жалоба адвокатов на продление срока содержания под стражей оставлена без удовлетворения", - сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в пятницу.





Закрытое заседание по жалобе защиты Колесниковой на продление срока содержания под стражей прошло в Верховном суде 16 июля.





Как сообщалось, член президиума Координационного совета Мария Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе.





При попытке принудительной депортации Колесникова порвала свой паспорт.





В мае Марии предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: её обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).





Уголовное дело членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марии Колесниковой уже поступило в Минский областной суд.







