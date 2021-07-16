Обыск у исполняющего обязанности председателя Партии БНФ

По сообщениям соседей активиста, дом опечатан. Сам Вадим сейчас недоступен.





Вадим Саранчуков — заместитель председателя Партии «Белорусский Народный Фронт», временно исполняет обязанности председателя после ареста Григория Костусева. Обыск в офисе партии прошел два дня назад.





Однако из Гродно на данный момент есть и хорошие новости. Журналист Павел Можейко после обыска и допроса на свободе. Не задержан также журналист Алексей Кайрис. После нескольких дней в СИЗО отпущен под подписку о невыезде правозащитник Виктор Сазонов. Правда, у него статус подозреваемого.