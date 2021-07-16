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Обыск у исполняющего обязанности председателя Партии БНФ

15 июля на даче у Вадима Саранчукова прошел обыск, сообщает Hrodna.life.

По сообщениям соседей активиста, дом опечатан. Сам Вадим сейчас недоступен.

Вадим Саранчуков — заместитель председателя Партии «Белорусский Народный Фронт», временно исполняет обязанности председателя после ареста Григория Костусева. Обыск в офисе партии прошел два дня назад.

Однако из Гродно на данный момент есть и хорошие новости. Журналист Павел Можейко после обыска и допроса на свободе. Не задержан также журналист Алексей Кайрис. После нескольких дней в СИЗО отпущен под подписку о невыезде правозащитник Виктор Сазонов. Правда, у него статус подозреваемого.  
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