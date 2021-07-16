Витовт Рудник, общественный деятель, чью организацию «Третий сектор» обыскивали двумя днями ранее: «Чорны тыдзень працягваецца! Трымаемся, калегі!»





Франак Вечерко, советник Светланы Тихановской: «Такое ощущение, что мы снова в сталинизме, где-то в 1937-м. Каждое утро – погромы и рейды».





Сергей Наумчик, политик: «Разграміць бюро амэрыканскай карпарацыі Радыё Свабода, арыштаваць яе супрацоўнікаў за два дні да візыту Ціханоўскай у Вашынгтон – гэта як стральнуць сабе ў нагу. А можа, і ня толькі ў нагу».