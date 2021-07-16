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Черная неделя: Это как стрельнуть себе в ногу. А может, и не только в ногу

Лидеры мнений – о третьем дне массовых зачисток по всей Беларуси.

Витовт Рудник, общественный деятель, чью организацию «Третий сектор» обыскивали двумя днями ранее: «Чорны тыдзень працягваецца! Трымаемся, калегі!»

Франак Вечерко, советник Светланы Тихановской: «Такое ощущение, что мы снова в сталинизме, где-то в 1937-м. Каждое утро – погромы и рейды».

Сергей Наумчик, политик: «Разграміць бюро амэрыканскай карпарацыі Радыё Свабода, арыштаваць яе супрацоўнікаў за два дні да візыту Ціханоўскай у Вашынгтон – гэта як стральнуць сабе ў нагу. А можа, і ня толькі ў нагу».
Источник: gazetaby.com
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