Обыски у руководителей "Правовой инициативы"
16 июля продолжается волна масштабной "зачистки" гражданского общества в Беларуси. Обыски проходят у журналистов и общественных активистов.
В частности, силовики пришли к руководителям "Правовой инициативы".
Обыск прошел на даче у члена правления общественной организации Галины Устиновой. У нее забрали документы, компьютерную технику и мобильный телефон.
Обыск также прошел и у члена правления "Правовой инициативы" Евгения Пугача. Также забрали технику. Пугач на свободе.
12:42 16/07/2021
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