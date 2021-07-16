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Обыски у руководителей "Правовой инициативы"

16 июля продолжается волна масштабной "зачистки" гражданского общества в Беларуси. Обыски проходят у журналистов и общественных активистов.

В частности, силовики пришли к руководителям "Правовой инициативы". 

Обыск прошел на даче у члена правления общественной организации Галины Устиновой. У нее забрали документы, компьютерную технику и мобильный телефон. 

Обыск также прошел и у члена правления "Правовой инициативы" Евгения Пугача. Также забрали технику. Пугач на свободе.
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