+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Палате представителей США появилась группа "Друзей Беларуси"

По мнению политолога Джейсона Джея Смарта и директора Института мира по вопросам России и стратегической стабильности Дональда Дженсена, создание нового двухпартийного кокуса внутри Палаты представителей может привести к утверждению новых законов в отношении режима Лукашенко и введению новых санкций.


Инициативных групп или кокусов в конгрессе, как пишет «Голос Америки», почти сто. Они, в отличие от комитетов, являются неформальными объединениями законодателей на добровольной основе, и количество их участников не ограничено.

По мнению Дженсена, «этот кокус может оказывать давление с целью выделения финансовой помощи для поддержки гражданского общества в Беларуси, они также могут стать для белорусской оппозиции своеобразной платформой, чтобы рассказывать всему миру об ужасных вещах, которые происходят в Беларуси».

Дженсен обратил внимание на тот факт, что «российское влияние в Беларуси гораздо сильнее, чем, например, в Украине».

По его мнению, оппозиция в Беларуси выступает против Лукашенко, но не настроена против России, и об этих факторах нельзя забывать.

В свою очередь Смарт отметил, что «Друзьям Беларуси» удастся добиться для Светланы Тихановской приглашения в Белый дом. По его словам, «обе палаты Конгресса контролируются демократами — таким образом, у подобной заявки от кокуса больше шансов быть рассмотренной и одобренной в администрации. Уже очевидно, что белорусский режим утратил свою легитимность, а поддержка оппозиции будет расти».
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]