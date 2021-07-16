По "делу студентов" вынесен приговор





Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Марию Каленик, Ксению Сыромолот, Касю Будько, Яну Оробейко, Егора Канецкого, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, выпускницу Алану Гебремариам и преподавательнцицу БГУИР Ольгу Филатченкову приговорили к 2,5 годам лишения свободы.





Студенту Глебу Фицнеру дали 2 года колонии общего режима — он единственный признал вину по делу.





Именно такие сроки запрашивал прокурор.





Студентов и преподавательницу обвинили в "грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК).