+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Облава

Позавчера по Беларуси прокатилась волна обысков. Силовики работали без обеда – первая информация об обысках появилась уже около семи утра, а о том, что пришли к Лебедько, стало известно ближе к пяти вечера.

Облава
фото: ТАСС
Разгромлены квартиры, задержаны десятки людей. «Своеобразно празднуют день взятия Бастилии…» – пытались шутить комментаторы в «Фейсбуке». И тут же философски замечали: времена нынче такие, что вставать лучше пораньше, чтобы успеть почистить зубы, позавтракать и глянуть новости, потому что в семь утра на пороге уже могут быть гости, пишет nv-online.info

В отличие от Комитета госконтроля, который публикует планы своих выборочных проверок, ГУБОПиК, ДФР и КГБ всегда являются внезапно.

В БАЖ наведались даже дважды. Двери у владельцев офиса на сей раз не просили открыть – их просто взломали. Что хотели найти – не известно. Потому что даже протокол об обыске не оставили. Просто ушли, коряво опечатав дверь листочком с печатью и надписью «Не вскрывать!».

Деятельность движения «За Свободу» в ближайшие дни, скорее всего, прекратят – они получили иск от Минюста, суд должен быть на днях.

Каток репрессий уже прошелся по многим. И, судя по всему, это явно еще не конец. Новости об обысках и новых задержаниях появляются почти ежедневно. Идет охота буквально на всех, кто еще осмеливается критиковать власть, кто просто думает иначе. Облава, как во времена оккупации.

В принципе, всё, как говорил Владимир Макей: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать».

«Это не «зачистка гражданского общества», а акт возмездия», – так комментируют происходящее в последние дни в провластных телеграм-каналах.

Так может, тем, кто отдает приказы на подобные «акты возмездия», проще объявить: «Несогласные, выйти из строя! На расстрел!»

Только что дальше? Какой план? Запугать? Закатать в асфальт? Выдавить из страны?

А дальше?..

Лукашенко уже дважды за последнее время говорил: «Может, перевернем страницу? Ради детей, во имя сохранения страны…»

Но вместо широкого общенационального диалога, вместо амнистии и освобождения политзаключенных, вместо возвращения в белорусские типографии «Народной Воли» и «Комсомольской правды» – новые угрозы и блокировки.

Ненормально, когда боишься сказать, что думаешь. Когда за наклейку с «Погоней» могут бросить на сутки или дать огромный штраф.

Ненормально, когда вешаешь обратно в шкаф красивое бело-красно-белое платье, потому что кто-то может решить, что это индивидуальный пикет, протест, и ты угодишь изолятор.

Ненормально, когда громят редакции негосударственных медиа.

Ненормально, когда какие-то то ли партизаны, то ли спецслужбы пытаются организовать то ли публичную казнь, то ли устранение телеведущего Григория Азаренка.

Ненормально, что не поставлена точка в делах о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

За гранью, когда провластные комментаторы называют Союз белорусских писателей «сборищем окололитературной бчб-плесени». В эту старейшую творческую организацию входят известнейшие Владимир Некляев, Анатолий Вертинский, Адам Глобус и многие другие знаковые персоны. К этому союзу имели отношение Купала и Колас, Черный и Крапива, Танк и Кулешов, Короткевич и Адамович, Быков и Шамякин, Брыль и Науменко, Барадулин и Гилевич.

Ненормально, когда кто-то кидает коктейли Молотова во двор дома, где живет провластный политик Олег Гайдукевич.

Ненормально, когда пытаются убить.

Удивительно, что подавляющее большинство комментаторов в «Фейсбуке» поднимают эту тему на смех, тем более что возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма». Но…

Люди не верят во многое из того, что говорит власть и ее представители. Как не поверили в итоговые цифры, которые озвучила Лидия Ермошина после президентских выборов. Даже если Лукашенко и победил и, как он сам говорил, «губернаторы» по щедрости своей души приписали ему какие-то проценты, цифры всё равно были другими! Значит, фальсификация. Повод не доверять. Сомневаться во всем. Как говорили в одном старом советском сериале, маленькая ложь рождает большое недоверие…

Вот с этого недоверия всё и началось.

И здесь уже как в любви: вместе нужно решать, как со всем этим жить дальше. Но только делать это нужно спокойно, без взаимных угроз и шантажа. И хватит уже бросать людей в тюрьмы.
Марина Коктыш
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]