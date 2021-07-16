Разгромлены квартиры, задержаны десятки людей. «Своеобразно празднуют день взятия Бастилии…» – пытались шутить комментаторы в «Фейсбуке». И тут же философски замечали: времена нынче такие, что вставать лучше пораньше, чтобы успеть почистить зубы, позавтракать и глянуть новости, потому что в семь утра на пороге уже могут быть гости, пишет nv-online.info





В отличие от Комитета госконтроля, который публикует планы своих выборочных проверок, ГУБОПиК, ДФР и КГБ всегда являются внезапно.





В БАЖ наведались даже дважды. Двери у владельцев офиса на сей раз не просили открыть – их просто взломали. Что хотели найти – не известно. Потому что даже протокол об обыске не оставили. Просто ушли, коряво опечатав дверь листочком с печатью и надписью «Не вскрывать!».





Деятельность движения «За Свободу» в ближайшие дни, скорее всего, прекратят – они получили иск от Минюста, суд должен быть на днях.





Каток репрессий уже прошелся по многим. И, судя по всему, это явно еще не конец. Новости об обысках и новых задержаниях появляются почти ежедневно. Идет охота буквально на всех, кто еще осмеливается критиковать власть, кто просто думает иначе. Облава, как во времена оккупации.





В принципе, всё, как говорил Владимир Макей: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать».





«Это не «зачистка гражданского общества», а акт возмездия», – так комментируют происходящее в последние дни в провластных телеграм-каналах.





Так может, тем, кто отдает приказы на подобные «акты возмездия», проще объявить: «Несогласные, выйти из строя! На расстрел!»





Только что дальше? Какой план? Запугать? Закатать в асфальт? Выдавить из страны?





А дальше?..





Лукашенко уже дважды за последнее время говорил: «Может, перевернем страницу? Ради детей, во имя сохранения страны…»





Но вместо широкого общенационального диалога, вместо амнистии и освобождения политзаключенных, вместо возвращения в белорусские типографии «Народной Воли» и «Комсомольской правды» – новые угрозы и блокировки.





Ненормально, когда боишься сказать, что думаешь. Когда за наклейку с «Погоней» могут бросить на сутки или дать огромный штраф.





Ненормально, когда вешаешь обратно в шкаф красивое бело-красно-белое платье, потому что кто-то может решить, что это индивидуальный пикет, протест, и ты угодишь изолятор.





Ненормально, когда громят редакции негосударственных медиа.





Ненормально, когда какие-то то ли партизаны, то ли спецслужбы пытаются организовать то ли публичную казнь, то ли устранение телеведущего Григория Азаренка.





Ненормально, что не поставлена точка в делах о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.





За гранью, когда провластные комментаторы называют Союз белорусских писателей «сборищем окололитературной бчб-плесени». В эту старейшую творческую организацию входят известнейшие Владимир Некляев, Анатолий Вертинский, Адам Глобус и многие другие знаковые персоны. К этому союзу имели отношение Купала и Колас, Черный и Крапива, Танк и Кулешов, Короткевич и Адамович, Быков и Шамякин, Брыль и Науменко, Барадулин и Гилевич.





Ненормально, когда кто-то кидает коктейли Молотова во двор дома, где живет провластный политик Олег Гайдукевич.





Ненормально, когда пытаются убить.





Удивительно, что подавляющее большинство комментаторов в «Фейсбуке» поднимают эту тему на смех, тем более что возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма». Но…





Люди не верят во многое из того, что говорит власть и ее представители. Как не поверили в итоговые цифры, которые озвучила Лидия Ермошина после президентских выборов. Даже если Лукашенко и победил и, как он сам говорил, «губернаторы» по щедрости своей души приписали ему какие-то проценты, цифры всё равно были другими! Значит, фальсификация. Повод не доверять. Сомневаться во всем. Как говорили в одном старом советском сериале, маленькая ложь рождает большое недоверие…





Вот с этого недоверия всё и началось.





И здесь уже как в любви: вместе нужно решать, как со всем этим жить дальше. Но только делать это нужно спокойно, без взаимных угроз и шантажа. И хватит уже бросать людей в тюрьмы.







