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Верховный комиссар ООН осудила новые репрессии в Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила глубокую тревогу по поводу событий в Беларуси, где силовики провели десятки обысков в офисах и домах активистов-правозащитников и журналистов.

В распространенном в четверг, 15 июля, в Женеве заявлении Бачелет расценила такие действия как недопустимые репрессии, пишет afn.by

"Я глубоко встревожена последними событиями в Беларуси, где в среду силы безопасности предприняли десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов, и ряд людей, как сообщается, были задержаны, - говорится в заявлении. - Подобные репрессии являются совершенно недопустимыми".

По словам верховного комиссара ООН, события среды "вновь свидетельствуют о вопиющем пренебрежении белорусскими властями их обязательствами в соответствии с международным законодательством в сфере прав человека", передает DW.

Бачелет напомнила о своих неоднократных предупреждениях по поводу "ухудшающейся ситуации в Беларуси", призвав Минск "прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и сотрудников СМИ". "Те, кто все еще задержан, должны быть немедленно освобождены", - потребовала Бачелет.
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