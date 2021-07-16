Что нового представят Лукашенко в проекте Конституции. Подробности
Юрий Воскресенский заявил, что на сайте его организации «Круглый стол демократических сил» опубликованы итоговые предложения конституционной комиссии.
То есть то, что будет представлено в начале августа на рассмотрение Александру Лукашенко.
В проекте осталась идея стремления к нейтралитету, которая прописана в действующей Конституции. Отмечено, что страна исключает агрессию со своей территории, но может использовать коллективную оборону. Имеется в виду помощь от стран ОДКБ. Таким образом, прописано сразу и движение к нейтральности, и участие в блоках.
Добавлено пояснение по атомной энергии. То есть прописано, что в республике может быть мирное использование ядерных технологий.
Другая норма касается участия граждан в финансировании госрасходов. Сейчас в Конституции прописано, что граждане Беларуси «обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».
В новой редакции есть еще норма о том, что каждый «должен проявлять социальную ответственность, своим трудом или иными формами общественно полезной деятельности вносить посильный вклад в осуществление задач государства и общества».
Почти в самом начале документа даются гарантии, что государство будет защищать историческую правду о Великой Отечественной войне и героическом подвиге белорусского народа в те времена. Об участии народов других республик, а также о еврейском народе, ничего не сказано.
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Далее тезисно опишем некоторые другие предлагаемые нормы:
возрастной ценз для президента поднимается с 35 до 40 лет;
разрешается быть президентом не более двух сроков;
президент может назначать премьера после предварительного согласия парламента;
президент формирует правительство по предложению премьера;
президент не может отменять акты правительства;
указы и распоряжения президента не должны противоречить Конституции;
президента может сместить Всебелорусское народное собрание;
гарантия защиты, обеспечения и тому подобного для бывших президентов;
парламенту продлевают срок полномочий с 4 до 5 лет;
парламентарии смогут работать в парламенте после избрания, если принесут особую присягу;
часть судей Конституционного суда избирает Совет Республики;
целый раздел о Всебелорусском народном собрании: его президиум будет постоянным органом;
гарантия защиты персональных данных граждан;
брак однозначно определен как союз мужчины и женщины;
обещание поддержки многодетных семей;
равные права мужчин и женщин;
запрет на монополизацию СМИ, в том числе со стороны государства;
запрет силовикам и судьям вступать в партии;
убрана обязанность госорганов письменно мотивировать отказ от рассмотрения обращений граждан;
обязанность граждан следить за своим здоровьем;
обещание равных возможностей для инвалидов;
научные исследования не должны приносить вред при внедрении в жизнь;
проявление патриотизма и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа — долг каждого;
впервые упомянут институт уполномоченного по правам человека (его пока нет в Беларуси), его будет назначать президент с предварительного согласия от Совета Республики на 5 лет;
впервые гражданам разрешается прямое обращение в Конституционный суд;
убирается возможность отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.
09:01 16/07/2021
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