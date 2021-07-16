Что нового представят Лукашенко в проекте Конституции. Подробности

То есть то, что будет представлено в начале августа на рассмотрение Александру Лукашенко.





В проекте осталась идея стремления к нейтралитету, которая прописана в действующей Конституции. Отмечено, что страна исключает агрессию со своей территории, но может использовать коллективную оборону. Имеется в виду помощь от стран ОДКБ. Таким образом, прописано сразу и движение к нейтральности, и участие в блоках.





Добавлено пояснение по атомной энергии. То есть прописано, что в республике может быть мирное использование ядерных технологий.





Другая норма касается участия граждан в финансировании госрасходов. Сейчас в Конституции прописано, что граждане Беларуси «обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».





В новой редакции есть еще норма о том, что каждый «должен проявлять социальную ответственность, своим трудом или иными формами общественно полезной деятельности вносить посильный вклад в осуществление задач государства и общества».





Почти в самом начале документа даются гарантии, что государство будет защищать историческую правду о Великой Отечественной войне и героическом подвиге белорусского народа в те времена. Об участии народов других республик, а также о еврейском народе, ничего не сказано.



spektr.by

Далее тезисно опишем некоторые другие предлагаемые нормы:





возрастной ценз для президента поднимается с 35 до 40 лет;





разрешается быть президентом не более двух сроков;





президент может назначать премьера после предварительного согласия парламента;





президент формирует правительство по предложению премьера;





президент не может отменять акты правительства;





указы и распоряжения президента не должны противоречить Конституции;





президента может сместить Всебелорусское народное собрание;





гарантия защиты, обеспечения и тому подобного для бывших президентов;





парламенту продлевают срок полномочий с 4 до 5 лет;





парламентарии смогут работать в парламенте после избрания, если принесут особую присягу;





часть судей Конституционного суда избирает Совет Республики;





целый раздел о Всебелорусском народном собрании: его президиум будет постоянным органом;





гарантия защиты персональных данных граждан;





брак однозначно определен как союз мужчины и женщины;





обещание поддержки многодетных семей;





равные права мужчин и женщин;





запрет на монополизацию СМИ, в том числе со стороны государства;





запрет силовикам и судьям вступать в партии;





убрана обязанность госорганов письменно мотивировать отказ от рассмотрения обращений граждан;





обязанность граждан следить за своим здоровьем;





обещание равных возможностей для инвалидов;





научные исследования не должны приносить вред при внедрении в жизнь;





проявление патриотизма и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа — долг каждого;





впервые упомянут институт уполномоченного по правам человека (его пока нет в Беларуси), его будет назначать президент с предварительного согласия от Совета Республики на 5 лет;





впервые гражданам разрешается прямое обращение в Конституционный суд;





убирается возможность отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.



