Поэтому объединение выборов разных уровней в один день голосования позволит не подвергать общество лишнему стрессу, считает председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.





В единый день голосования, который должен пройти в 2023 году, граждане Беларуси будут одновременно выбирать местные советы и нижнюю палату парламента. А депутатский корпус местных советов предыдущего созыва изберет сенаторов.

Данные поправки в Конституцию уже приняты в первом чтении и будут рассмотрены во втором на предстоящей осенней сессии в Овальном зале.





Не будет ли перегружен избиратель таким большим количеством кандидатов в различные выборные структуры? Каковы преимущества единого дня голосования, кроме экономии бюджетных средств? Как будет избираться Всебелорусское народное собрание после приобретения им конституционного статуса?





На эти вопросы ответила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik.

Политическая турбулентность

"Единый день выборов – так вернее его назвать, потому что голосование идет в течение шести дней, если сохранится досрочное", – отметила Ермошина.

По словам главы ЦИК, это "позволит политическим силам сконцентрироваться на ведении предвыборной агитации и наиболее эффективно провести своих представителей в самые разные органы власти – главный законодательный и местное управление".

Инициативные группы одновременно смогут осуществлять сбор подписей по выдвижению кандидатов и в парламент, и в местные советы.

"Кандидаты будут разные, а группа одна. Они могут представлять одну и ту же политическую силу и иметь несколько подписных листов", – рассказала председатель Центризбиркома.

По ее словам, активы политических партий и общественных объединений получат возможность одновременно заниматься выдвижением кандидатов на самые разные выборные должности.

В этом плане для политических сил будет упрощен способ и выдвижения, и ведения предвыборной агитации, считает Ермошина.

Она добавила, что единый день голосования – это экономия денег, поскольку избирательная кампания будет только одна. Ведь каждые выборы больше всего средств расходуется на заработную плату членов участковых избирательных комиссий, сообщила руководитель ЦИК.

"Но я думаю, что самым главным все-таки в этом плане являются вопросы политической турбулентности. Ежегодные избирательные кампании увеличивают риск самых разных негативных политических последствий как внутри страны, так и за ее пределами", – подчеркнула Ермошина.





По ее мнению, частое проведение выборов, выдвижение различных кандидатов "создает политический накал".

"И эти политические страсти могут нести любые последствия, особенно если выборы крупные", – уверена глава Центральной комиссии.

Ермошина считает, что "сейчас и в местные советы у нас будет конкуренция – туда пойдут самые разные политические силы".

"Поэтому проведение выборов в единый день позволит государству увеличить относительно спокойные и гармоничные периоды политической жизни общества, поскольку избирательные кампании будут проводиться реже", – убеждена Ермошина.

Не запутаться в бюллетенях

В местные советы входят около 16 тысяч депутатов, а в Палату представителей – 110 парламентариев. Как избирателю не запутаться во всех этих бюллетенях?

"Только в сельских советах может быть проблема определенная. Избирательных бюллетеней там – целых четыре. Нужно выбрать кандидатов в сельский, районный и областной совет, плюс – в парламент. Но я не думаю, что кого-то осложнит выбор в сельский совет. Там людей знают в основном, как и кандидатов в районный", – отметила Ермошина

К тому же, по ее мнению, там "вряд ли будет ожесточенная конкуренция".





"В областные советы, в парламент, может, кандидатов будет больше. Ну и что ж. Это только интереснее. А в бюллетенях никто не запутается. Люди грамотные сейчас", – сказала глава ЦИК.

Она пояснила, что "бюллетени будут, конечно, абсолютно разные – их надо подсчитывать отдельно по каждому уровню".

На избирательных участках в Минске гражданам предоставят по два бюллетеня, чтобы выбрать депутата Мингорсовета и Палаты представителей. В крупных городах областного подчинения, соответственно, будет по три – для избрания кандидата в горсовет, облсовет и парламент.

Всебелорусское собрание

"Мы на данный момент не знаем, каким образом будет избираться Всебелорусское собрание. Это должно быть прописано в законе. Но я не думаю, что это будет делаться в единый день голосования, скорее всего – в какой-то определенный период", – отметила Ермошина.

Она сообщила, что делегатов ВНС можно выдвигать несколькими способами.

"Если они, например, будут избираться трудовыми коллективами, то зачем единый день голосования? Естественно, это будет проходить на собраниях. Их могут также выбирать местный депутатский корпус или избиратели на собраниях по месту жительства. Выдвижение возможно и от общественных объединений", – рассказала председатель Центризбиркома.

По словам Ермошиной, выборы в ВНС, скорее всего будут проходить раз в пять лет, поскольку с такой же периодичностью проводятся и собрания.

Но сначала Всебелорусское народное собрание должно приобрести конституционный статус и стать избираемым органом. Какие-то общие принципы выборов закладываются в Конституции.

"Но, возможно, там будет только определено, что это постоянно действующий орган, и перечислены его полномочия. Тогда остальные детали получат развитие в Избирательном кодексе", – проинформировала руководитель ЦИК.

Поправки в Конституцию

Напомним, что Конституционная комиссия сейчас завершает работу над проектом обновленного главного закона страны. В августе данный документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Ожидается, что в феврале будущего года состоится республиканский референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию.

В целом Основной закон может претерпеть существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию президента.

Кроме того, часть ответственности главы государства может перейти к правительству.

Также предлагается закрепить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия. Оно будет наделено определенными полномочиями. Например, ВНС может получить право объявлять импичмент президенту. Сейчас это в компетенции парламента.

В избирательных бюллетенях на республиканском референдуме весь блок корректировок будет обозначен в одном вопросе.



