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Карбалевич: Антизападность — тот товар, который Лукашенко предлагает Путину, и Путин готов за это платить

В среду, 14 июля по всей Беларуси прошли более 50 обысков в офисах и домах правозащитников и активистов НКО, силовики также пришли к представителям белорусского экспертного сообщества.



Обыски были проведены в правозащитном центре «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, Объединении белорусов мира «Бацькаўшчына», в офисе некоммерческой благотворительной платформы «Имена», в Центре экономических исследований BEROC и у других правозащитных и некоммерческих организаций. 20 человек были задержаны либо доставлены после обысков на допрос. Почему Лукашенко решил расправиться с гражданским обществом в Беларуси, к чему это может привести, влияют ли на репрессивные процессы внешние факторы?

Политолог Валерий Карбалевич считает, что действия Лукашенко по уничтожению гражданского общества и независимых медиа получают политическую и моральную поддержку со стороны России: «Антизападный тренд, который сегодня предлагает Лукашенко, пользуется большим спросом в России, поэтому здесь все гармонично и совпадает. Антизападность — тот товар, который Лукашенко предлагает Путину, и Путин готов за это платить», пишет DW.

Зачистка структур гражданского общества и независимых медиа вернет страну в брежневские времена, прогнозирует Карбалевич: «Тогда гражданского общества не существовало вообще, а те структуры, которые считались общественными, полностью подчинялись государственной системе. Чтобы создать любую организацию, нужны были санкции партийного комитета».

Эксперт допускает, что в дальнейшем давление расширится на политические партии, которые также являются частью гражданского общества. «Думаю, что будет принят новый закон о партиях, и все оппозиционные партии не пройдут перерегистрацию. Их судьба, скажем так, незавидная», — рассуждает Карбалевич.
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