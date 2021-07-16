







Обыски были проведены в правозащитном центре «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, Объединении белорусов мира «Бацькаўшчына», в офисе некоммерческой благотворительной платформы «Имена», в Центре экономических исследований BEROC и у других правозащитных и некоммерческих организаций. 20 человек были задержаны либо доставлены после обысков на допрос. Почему Лукашенко решил расправиться с гражданским обществом в Беларуси, к чему это может привести, влияют ли на репрессивные процессы внешние факторы?





Политолог Валерий Карбалевич считает, что действия Лукашенко по уничтожению гражданского общества и независимых медиа получают политическую и моральную поддержку со стороны России: «Антизападный тренд, который сегодня предлагает Лукашенко, пользуется большим спросом в России, поэтому здесь все гармонично и совпадает. Антизападность — тот товар, который Лукашенко предлагает Путину, и Путин готов за это платить», пишет DW.





Зачистка структур гражданского общества и независимых медиа вернет страну в брежневские времена, прогнозирует Карбалевич: «Тогда гражданского общества не существовало вообще, а те структуры, которые считались общественными, полностью подчинялись государственной системе. Чтобы создать любую организацию, нужны были санкции партийного комитета».





Эксперт допускает, что в дальнейшем давление расширится на политические партии, которые также являются частью гражданского общества. «Думаю, что будет принят новый закон о партиях, и все оппозиционные партии не пройдут перерегистрацию. Их судьба, скажем так, незавидная», — рассуждает Карбалевич.